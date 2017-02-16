Efe Mert’ten istikrarlı performans

Kocaeli Büyükşehir’in başarılı satranççısı Efe Mert Kılıç, başarılı performansını Satranç Kupası’nda da gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün başarılı satranççısı Efe Mert Kılıç yeni başarılar kazanmaya devam ediyor. Satranç Federasyonu tarafından yapılan Satranç Türkiye Kupası müsabakalarına katılan başarılı satranççı şampiyonada, 11 maçta aldığı 9 puanla iyi bir performans çizerek ikinci sıradaki oyuncu ile aynı puanı olmasına rağmen, averajla dördüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada yer alan Efe Mert Kılıç finallere kalmaya ise hak kazandı.