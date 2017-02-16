Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün başarılı satranççısı Efe Mert Kılıç yeni başarılar kazanmaya devam ediyor. Satranç Federasyonu tarafından yapılan Satranç Türkiye Kupası müsabakalarına katılan başarılı satranççı şampiyonada, 11 maçta aldığı 9 puanla iyi bir performans çizerek ikinci sıradaki oyuncu ile aynı puanı olmasına rağmen, averajla dördüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada yer alan Efe Mert Kılıç finallere kalmaya ise hak kazandı.
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Efe Mert’ten istikrarlı performans
Kocaeli Büyükşehir’in başarılı satranççısı Efe Mert Kılıç, başarılı performansını Satranç Kupası’nda da gösterdi.
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