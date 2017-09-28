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Efeler Diyarı Aydın’a hayran kaldılar

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Efeler Diyarı Aydın’a hayran kaldılar
Deplasman yasağı sona eren 12. adam, Efeler Diyarı Aydın’ı gezme fırsatı buldu

Yeşil Siyahlılar düzenli işleyen trafiği ve çevresi ile kent merkezi beğenildi. Dev Türk ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bayrakları ve Aydın insanının güler yüzü ile karşılaşıldı. Aydın halkı Kocaelispor taraftarı ile sürekli iletişim halindeydi ve sürekli “Aydın’a Hoş geldiniz” denildi. Bazı eski Aydınsporlular, Kocaelispor’un 80’li, 90’lı yıllarını genç taraftarla paylaşırken, Yeşil Siyahlılar Aydın’dan unutulmaz anılarla ayrıldı.

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