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Efsane geri döndü

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Efsane geri döndü
WTF ve Dünya Taekwondo Federasyonunun Ortaklaşa düzenlediği 2017 yılı faaliyet programında yer alan 4. uluslar arası Taekwondo poomse şampiyonası 10-14 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak

Uluslar arası  şampiyonaya, Körfez Gençler birliği spor kulübünün sporcuları , 2014 ve 2015 yılının Türkiye  şampiyonu, Avrupa  ikincisi Taekwondo duayeni  Aşkın Kahveci, 2016 Türkiye Şampiyonu ve Taekwondo Poomse Dünya ikincisi Şevval Yarar  ve Özge Sarper, İlçemizi, İlimizi ve Ülkemizi temsil etmek için şampiyonaya günde çift idman yaparak hazırlanıyor. Özge Sarper ve Şevval bu sene ilk defa gençler kategorisine geçtiler. Geçen sene yıldızlarda Türkiye şampiyonu olan Şevval, Gençlerde de  şampiyon olmak istiyor. 

 

VE SIRA EFSANEDE…

Efsane geri dönüyor. Taekwondo ve Kick Boks Teknik direktörü Uluslar arası hakem Aşkın Kahveci, yine sürpriz yaparak  uluslar arası müsabakaya sporcu olarak katılacak. Kahveci bir açıklama yaparak “70 yaşında Türkiye Taekwondo tarihinde kortlara çıkan müsabık hiç olmadı. İlk olarak bu şampiyonada ben de yarışacağım. İnşallah başarılı olurum ve tarihe geçerim” dedi. Bizler de bu örnek spor adamına başarılar diliyor, daha nice 70 yıllar, nice sporcular yetiştirmesini temenni ediyoruz.

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