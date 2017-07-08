Efsane geri dönüyor!

Hidropaks Hidrolik A.Ş’nin isim sponsoru olduğu Tayfunspor’da önceki gün imzalar konuştu

'Hidropaks Gebze Tayfunspor’ olarak 2017-2018 sezonunda mücadele edecek olan bordo-beyazlı ekip, iç ve dış transferde anlaşılan toplam 18 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Eski günlerine dönmek isteyen Tayfunspor’un 1.Küme’deki hedefi şampiyonluk olacak.

TOP ARTIK ONLARDA

2017-2018 sezonunda Gebze Tayfunspor yönetiminde yer alacak olan Hidropaks Hidrolik A.Ş yönetim kurulu başkanı Maruf Işıkdağ, Tayfunspor gibi köklü bir kulübe isim sponsoru olmanın gururunu yaşadığını belirterek, yeni sezonda başarı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. İmza töreninde futbolculara seslenen Işıkdağ, “Bizim yaptıklarımızın anlamlı bir hal alması için sizin başarılı olmanız gerekiyor. Centilmenlik çerçevesinde kulübümüze yakışır bir mücadele göstereceğinizden şüphemiz yok. Top artık sizde” dedi.

START 24 TEMMUZ’DA

Kulüp başkanlığını Cengiz İdacı’nın yaptığı Hidropaks Gebze Tayfunspor’da yeni sezonda teknik direktörlük görevini yine Fatih Yıldız üstlenecek. Yıldız’ın yardımcılıklarını ise İbrahim Babur ve Tayfunspor’un uzun yıllar kaptanlığını yapan İlker Öztürk yapacak. İddialı kadrosuyla ses getirmek isteyen Tayfunspor yeni sezon hazırlıklarına yarın start verecek.

İÇ TRANSFERDE 10 İSİMLE YOLA DEVAM

Hidropaks Gebze Tayfunspor’un sözleşme yenileyerek gelecek sezon da yola devam edeceği 10 futbolcu şu şekilde sıralandı: Ender Şahin, Oğuzhan Çiçek, Sezer Çiçek, Berk Altınkaya, Yunus Çiçek, Emre Çiçek, Mert Güven, Berkay Güven, Emirhan Uzun, Berat Erki. HidropaksTayfunspor yönetimi, dış transferde ise 8 futbolcuyu transfer etti. İşte o oyuncular: Erdeniz Ekinci, Mahmut Köksal, Volkan Ömür, Yusuf Balcı, Samet Yiğit, Uğur Güler, Ercan Erdoğan, Murat Aytar.