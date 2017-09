Mesut Akbulut

Mutlu olmayı sanki kazanılması gereken bir şey gibi gösteren ilanlardan, kitaplardan, demeçlerden ve “mutluluk içimizde” diye başlayan fakat “Eğer mutluluk içimdeyse, ben niye mutlu değilim ki?” sorusunu cevaplayamayan her türlü argümandan sıkılmadınız mı?

Gerçek: “Mutluluk bir seçimdir ve bu seçim size hayallerinizin ötesinde bir yaşamı getirir.”

Her şey öncelikle “mutlu olmayı seçmekle” ve birinci önceliğiniz haline getirmekle başlar.

Buradaki seçim kelimesine dikkat! “İstiyorum” değil, “Seçiyorum”.

Hayatınızın kontrolünü elinize alın, kendinize engel olmayı bırakın ve siz mutlu oldukça bütün isteklerinizin nasıl gerçekleştiğini deneyimleyin.

Eğer “mutlu olmayı” seçer ve aşağıdaki maddeleri uygularsanız, değişen enerjinize ve hayatın nasıl “size karşı” değil, “sizinle beraber” aktığına şahit olacaksınız.

1- GEÇMİŞİ BIRAKIN

Eski sevgili, eski işyeri, eski arkadaşlar...

Adı üstünde, “eski”.

Artık hayatınızın bir parçası değil.

Fakat siz onları düşünmeye başladığınız, arkadaşlarınızla eskileri çekiştirdiğiniz veya sosyal medyada “Acaba ne yapıyor?” diye baktığınız her an, onlar sizin hayatınızın bir parçası olmaya ve enerjinizden almaya devam etmekte.

Karar verin. Eğer bugününüzde olmalarını istemiyorsanız, geçmişi geçmişte bırakın.

2- AYNI ŞEYİ YAPMAYI BIRAKIN

Einstein çok güzel söylemiş; “Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapmak ve farklı sonuçlar beklemektir.”

-Sabahları geç uyanıp işe telaşlı bir şekilde hazırlanmak size iyi gelmiyorsa, geç uyanmayı bırakın.

-Spor yapmadığınız için iyi hissetmediğinizi düşünüyorsanız, tembelliği bırakın.

-Yardım istemek için gittiğiniz her seferinde size destek olmayan kişiye gitmeyi bırakın.

-Sizi ileriye götürmediğini gördüğünüz işi, tek alternatifinizmiş gibi görmeyi bırakın.

Kısacası, size hizmet etmeyen fakat güvenli geldiği için alışkanlık haline gelmis¸ davranış kalıplardan özgürleşin. Süt almak için nalbura gitmeyi bırakın, isteklerinizi doğru yerde arayın.

3- NEGATİF İNSANLARI DİNLEMEYİ BIRAKIN

“Kulaklık takın, hepsini duymamayı başaracaksınız” diye söylemiyorum fakat en azından sınırlarınızı koruyun. Siz değişmeye başladığınızda daha önce sizinle aynı durumda olan kişiler kendilerini geride kalmış hissedecekler ve böyle hissetmekten rahatsız oldukları için de size “neyin neden olamayacağını” anlatacaklar.

Dikkat etmeniz gerekenler;

-Herkes kendi bulunduğu noktadan size tavsiyede bulunacaktır. Eğer konuşan kişinin olduğu yerde olmak istemiyorsanız, konuşmaları sahiplenmeyin.

-Onlara kendinizi ispatlama, açıklama çabasına girmeyin; kendi enerjinizi harcamış olursunuz. “Ben deneyeceğim”, “Ben farklı düşünüyorum” gibi kısa cümlelerle konuyu kapatın.

-Size seçimlerinizde destek olacağına inandığınız kişilerle iletişimde olun; siz “destek” enerjisinde oldukça, etrafınızda böyle arkadaşlarınızın arttığını göreceksiniz.

Negatif konuşmaların sizi pozitif etkilemeyeceğini hatırlayın ve kendi enerji alanınızı korumak için kendinize seçimlerinizi tekrarlayın; “Mutlu olmayı seçiyorum.”

4- KENDİNİZİ ELEŞTİRMEYİ BIRAKIN

x-Neden daha zayıf değilim?

-Bu işi daha farklı tamamlamalıydım.

-Zaten hiçbir şeyi başaramıyorum.

-Değiştirmem gerekiyor ama yapamıyorum.

-Başlayacaktım, bugün de yapmadım.

-Hep böyle yapıyorum...

Ve daha başka başka örnekler...

Her gün, her an kendinize karşı ne kadar negatif konuştuğunuzu fark edin ve bunu bırakmaya karar verin. Bir anda olacağının garantisini veremem fakat en azından buna dikkat etmeye başladığınızda bile daha mutlu hissetmeye başlayacaksınız.

Aşağıdaki egzersizi bir hafta boyunca uygulayın ve nasıl hissettiğinize bakın.

1. Adım: Her sabah “Bugün kendimi sevmeyi seçiyorum” diye güne başlayın.

2. Adım: Gün boyunca kendinize eleştirel davranmaya başladığınız anda kendinizi yakalayın ve bunu yazıya dökün, not alın; kendinize yumuşak davranmayı seçtiğinizi hatırlayın.

3. Adım: Akşam o gün aldığınız notlara bakın; hepsinin üzerini çizerek oradaki negatif cümlelerin yerine kendinize takdir ve sevgi cümleleri kurun.

5- ÇÖZÜMÜ DIŞARIDA ARAMAYI BIRAKIN

Mutsuz hissettiğiniz bir durum karşısında başkalarının sizi mutlu etmesini bekliyorsanız kendi gücünüzü ve hayatınızı değiştirebilme kapasitenizi hiçe sayıyorsunuz demektir. Motivasyonun dışarıdan gelmesini beklemek yerine, içinizdeki motivasyonu uyandırın.

Bilgisayar olduğunuzu düşünün, içinizde her türlü bilgi var; sizde olmayan bilgileri de bağlantı kurarak elde edebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey, kendinizi şarj etmek. Dinlediğinizde sizi neşelendiren bir müzik veya çok sevdiğiniz tatilden bir resim hep yanınızda olsun. Sizi tekrar o anlara geri götürüp şarj edecektir.

Doğal halinizin mutlu olmak olduğunu hatırlayın ve kendinize bir iyilik yapın:

"Sizi mutsuz eden şeyleri bırakın!"

Daha Az Kork, Daha ÇOK SEV ve Daha Fazla İzin Ver…”

(Alıntı- Sevil Eskicioğlu ÖzkalYaşam Koçu)

Ülkücüler mevlit okuttu

Ülkü Ocakları Körfez Şube Başkanı Zafer Kılıç, ülkücü gençler bir araya geldi ve şehitler için mevlid-i şerif okuttu. Şehitler için mevlit okutan ülkücüler, ülkenin son içinde bulunduğu siyasi ve coğrafi sıkıntılara da değindiler. Kendilerine düşecek her türlü vatan hizmetine hazır olduklarını vurguladılar. MHP lideri Devlet Bahçeli, şu sıralar AKP’nin koltuk değnekliğini yapıyor. Anlaşılan, uzun süre Ülkücü gençlere iş düşmeyecek…

Müftü Erdoğan fabrikayı ziyaret etti

Bizim gazetede bir haber vardı. Körfez Müftüsü Hasan Erdoğan, önceki gün Körfez Belediyesi Parke ve Bordür Fabrikası Müdürü Nihat Tekgümüş'ü ziyaret etmiş. Müftü, fabrikayı gezerek Tekgümüş'ten bilgi almış. 50 farklı parke taşı ürettiklerini belirten Tekgümüş, ürettikleri taşlara ciddi talebin olduğunu vurgulamış. Müftü de ‘tüketen değil, üreten olmak çok önemlidir' diyerek üretimin önemine vurgu yapmış. Müftü’nün neden fabrikayı ziyaret ettiği belirtilmemiş.