Eğer o gol gelmeseydi

Kocaelispor’un 1-0 kaybettiği sezonun ilk maçında, öne geçtikten sonra yerden kalkmak bilmeyen, futbolun çirkin yüzünü göstermek için bir birileri ile yarışan Manavgatsporlular, İsmetpaşa’daki rövanş mücadelesinde yedikleri golden sonra hızlı davrandı

EĞER GOL GELMESEYDİ

İkinci yarının başından itibaren çirkin planlarını sahaya sürmek isteyen konuk ekibin futbolcuları yavaş yavaş psikolojileri zorlamaya başlamışlardı. Özellikle ikinci yarının başında, skorun 0-0 berabere devam ettiği anlarda rakip takım futbolcularının korkaklıklarına bir yenisi daha eklenecekti ancak 62. dakikada Oğuzhan’ın golü gelince, Manavgatlı futbolcuların tüm planları suya düştü.

BAŞLARI EĞİK AYRILDILAR

Kendilerine golün lazım olduğu Lacivert Kırmızılı ekipte oyuncu değişiklikleri seri bir şekilde yapıldı. Kaleci İsmail kale vuruşlarını yangından mal kaçırır gibi kullandı, taç atışlarındaki sürat UsainBolt’u kıskandıracak türdendi. Grubun en kötü deplasman takımı olan Manavgatspor “1 puan alayım da nasıl alırsam alayım” düşüncesi ile geldiği İzmit’ten başları eğik ayrıldı. Erdem ÖVÜÇ