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Eğitim Bir Sen’den Halep’e 229 bin TL’lik yardım

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Eğitim Bir Sen’den Halep’e 229 bin TL’lik yardım
Halep’e Un Kampanyası kapsamında Eğitim Bir Sen üyeleri tarafından toplanan 229 Bin TL’lik para yardımının İHH Kocaeli Şube Başkanlığına teslim töreni Eğitim Bir Sen İl binasında gerçekleştirildi

Halep’e Un Kampanyası kapsamında Eğitim Bir-Sen üyeleri tarafından toplanan para yardımının İHH Kocaeli Şube Başkanlığına teslim töreni İl binasında gerçekleştirildi.  Teslim törenine Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Eğitim Bir Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, İHH İl Başkan Yardımcısı Göksel Erim, Eğitim Bir Sen 2 nolu şube Başkanı Abdulvahap Akıncı, Diyanet Sen Başkanı Selami Tarcan, TOÇ Bir Sen Başkanı Hülya Aslan, Büro Memur Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ömer Türk, Bayındır Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa Altun, Memur Sen Basın Başkanı Mustafa Ulusoy ve sendika üyeleri katılım gösterdi.

 

YAŞLIK ÜYELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Teslim töreninde konuşan Eğitim Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, “Memur Sen ailesi olarak Halep’le ilgili başlattığımız bir yardım kampanyası var. Kardeşlik bedel ister diyerek bir yola çıktık. 2016 yılı içerisinde bunu iki kere yaptık. Bu sene de kısa sürede teşkilatımız duyarlılığını ortaya koydu 229 Bin TL civarında katkı sundu. Üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Memur Sen bugüne kadar olduğu gibi yardımseverliğini göstermiştir.

 

ÖNEMLİ VE ANLAMLI

İl Temsilcisi Şahin Yaşlık’ın ardından konuşan Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, “İnsanlık dramının yaşandığı yerlerdeki insanlar için sorumluluk üstlenen üyelerimiz bir destek gerçekleştirmişlerdir. Bu çok önemli ve anlamlı. Bu yardımın üç önemli unsuru var. Birincisi, Kolektif bir duyarlılık, ikincisi kardeşimizin yarasına merhem olmaya çalışıyoruz ve üçüncüsü ise insanlık için içinde bir ukde olanların manevi yönünün ortaya çıkmasına sebep oluyor. Halep’e yol aç kampanyasına İHH ile birlikte destek vermiştik. 81 ilden 81 tır değil bazı illerimizden sadece 81 tırın gittiği oldu” dedi.

 

“YARALARIN DİNMESİNE VESİLE OLACAĞIZ”

Eğitim Bir Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi sözlerini, “Biz Memur Sen olarak kamu çalışanlarının mağduriyetlerini gidermek esas işimiz ama memleket için bir kitle örgütü var mı derseniz var. Bu ülkenin bütün sathında yapısını oluşturmuş bir teşkilatız. Bir mağduriyet söz konusuyla vicdanları harekete geçirmek için yardım organizasyonları yapıyoruz. Bunun çok büyük değeri var. Eğer Türkiye önümüzdeki sürecin aktörü olacaksa bu halkın oralardaki mağduriyetleri gidermek için çaba sarf etmesiyle olacaktır. Kocaeli’de hizmetini sürdüren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah yaraların dinmesine vesile olacağız” ifadeleriyle noktaladı.

 

KISA SÜREDE YARDIM TOPLANDI

Eğitim Bir Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi’nin ardından konuşan İHH İl Başkan Yardımcısı Göksel Erim, “ Memur Sen gerçekten büyük bir camia. Eğitim Bir Sen ile biz 4 senedir ortak bir proje yürütüyoruz. Memur Sen olarak yaptığımız bu projede çok kısa sürede 229 Bin TL gibi bir rakam toplandı. Memur Sen ailesine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 110. tırımız Suriye’ye Halep’e gitmiş olacak. Allah razı olsun” şeklinde konuştu. Serkan BORLAK

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