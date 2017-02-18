Eğitim Bir-Sen’den vefa gecesi

Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şubesi tarafından, Kartepe’de bulunan Sıcacık Mola Restaurant’ta Eğitim Bir Sen’in kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla vefa gecesi düzenlendi

Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen vefa gecesine Eğitim Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Eğitim Bir Sen ilçe başkanları ve eski başkanlar katılım gösterdi. Programda konuşan Yaşlık, “14 Şubat 1992 tarihinde, “Çağı kurtarmanın bir eylemidir /Çağ dışı görünen ilgimiz bizim” diyerek ve gelenekten beslenerek geleceği aydınlatmak üzere yola çıkan Mehmet Akif İnan ve 14 arkadaşı tarafından kurulan Eğitim-Bir-Sen, hak, adalet, barış, emek ve özgürlük mücadelesinde 25 yılı geride bırakmıştır” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ”

Eğitim Bir-Sen’in ülkenin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu belirten Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, “Sendikacılığı salt maddi bir kazanım aracı olarak değerlendirmeyen, aynı zamanda örselenen medeniyet değerlerinin tahkimi, yön problemi içerisine itilen insanımızın tarihî istikametine kavuşturulması gibi kendisini diğerlerinden farklı kılan uğraşıları da faaliyet alanına dâhil eden Eğitim-Bir-Sen, kurulduğundan beri çalışmalarını bu çerçevede gerçekleştirmiştir. Eğitim-Bir-Sen, eylem ve söylemlerini duygu dünyasına, iradesine, özlem ve umuduna tercüman olarak gören eğitim çalışanlarının dalga dalga katılımıyla sürekli büyümüş, 2011 yılında genel yetkili sendika, Mayıs 2016 itibarıyla 400 bini aşkın üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük sendikası ve sivil toplum örgütü olmuştur” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK ÇABA GÖSTERİLDİ”

Yaşlık sözlerini, “İnsan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, 28 Şubat gibi antidemokratik dönemlerde gerçekleştirilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılarak hakları gasbedilen kamu görevlilerinin haklarının iadesi noktasında Eğitim-Bir-Sen büyük çaba göstermiştir. Dayatmalar ve hak ihlalleri Eğitim Bir-Sen’in teklifleri, girişimleri ve mücadelesiyle sona erdirilmiş; 8 yıllık kesintisiz eğitim yerini 4+4+4 eğitim sistemine bırakmış, katsayı adaletsizliği ve başörtüsü yasağı başta olmak üzere, birçok haksız uygulama tarih olmuştur. Bunların yanı sıra seçmeli Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin Hayatı, Temel Dinî Bilgiler derslerinin okutulması ve yeni müfredat çalışmaları, Eğitim-Bir-Sen’in kararlı mücadelesi sonucu mümkün olmuştur. Sendikal zeminin güçlendirilmesi mücadelesinin öncüsü olan Eğitim-Bir-Sen, sendikacılığı toplu görüşmeli, yaptırımsız sendikacılıktan, toplu sözleşmeli ve atılan imzanın gereğinin yapılmasının zaruri olduğu sendikacılığa taşımıştır” şeklinde sürdürdü.

“25 YILDIR ADALET MÜCADELESİ VERİLDİ”

Eğitim-Bir-Sen, 25 yıldır, hakkın, adaletin, barışın, emeğin ve özgürlüklerin mücadelesini vermiştir diyen Yaşlık sözlerini, “Bundan sonra da bu uğurda mücadelesini sürdürecektir. Vefa’ya önem veren Eğitim-Bir-Sen olarak, 25. yaşımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, başta kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan olmak üzere vefat eden öncülerimizi rahmetle anıyor; bayrağı Mehmet Akif İnan’dan devralarak bizlere ulaştırılmasında emeği geçen şube başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği yapmış başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, temsilci ve üyelerimize; emek, ömür ve gönül veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadeleriyle noktaladı. Serkan BORLAK