Eğitim programları 1 Mart’ta başlıyor

Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Emlakçılar Odası'nın ortaklaşa düzenleyeceği eğitim programlarının ilki 1 Mart 2017 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde (Yürüyüş Yolu Üzeri) başlayacak.

Başvurular 13.02.2017 Pazartesi gününden itibaren Emlakçılar Odası’na yapılacak.Gayrimenkul pazarlama, Mevzuat ve Değerlendirme, İmar Bilgileri, Emlak Vergilendirme, İletişim(Halkla İlişkiler), Sunum Teknikleri, Gayrimenkul Finansmanı, Kentleşme Politikaları ve Kentsel Dönüşüm gibi ana başlıklar altında 10 ayrı dersten oluşacak olan eğitim programları, sektördeki hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmada atılacak çok büyük bir adım olup, gerek üyelerin, gerekse mesleğe yeni katılan veya katılacak olan ve ilimizdeki bütün meslektaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat.

Kayıt için İstenilen Evraklar;

1. Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

2. 2adet resim

3. 600,00 TL(altıyüz) Eğitim Ücreti

KEO İRT.TEL: 0262 334 34 34