Eğitim Sen: Sınav merkezli eğitime son verilmeli

TEOG sınavının kaldırılması ile ilgili konuşan Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan, ‘’TEOG yerine başka bir sınav getirerek sorunu çözmekten çok eğitimde yaşanan başarısızlıklardaki paylarını gizlemeye çalışmaktadır’’ dedi.

Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan, kaldırılan TEOG sınavı hakkında konuştu. Şube binasında düzenlediği basın açıklamasında Turan, çözümün TEOG’u kaldırarak yerine başka bir sınavı getirmekle değil, sınav merkezli eğitime son vermekle sağlanabileceğini ifade etti.

BAŞARISIZLIKLARINI GİZLEMEYE ÇALIŞMAKTALAR

Açıklamasında Turan, ‘‘Siyasi iktidar eğitimin bütün kademelerinde benimsemiş olduğu dayatmacı tutum ile eğitimde yaşanan sorunları daha da derinleştirmekte, attığı her adımda öğrencileri ve velileri mağdur etmektedir. Başta PISA sonuçları olmak üzere uluslar arası alanda öğrenci başarısında yaşanan gerilemeyi TEOG sınavını kaldırmakla çözeceğini sananlar, TEOG yerine başka bir sınav getirerek sorunu çözmekten çok eğitimde yaşanan başarısızlıklardaki paylarını gizlemeye çalışmaktadır’’ şeklinde konuştu.

İMAM HATİPLERE YÖNLENDİRİLİYORLAR

Devamında Turan, ‘’Ortaöğretim kurumları, tıpkı ilkokul ve ortaokullar gibi mevcut sistemin ekonomik ve siyasal ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılırken sorunu TEOG sınavının kaldırılması ile sınırlandırmak mümkün değildir. TEOG’un kaldırılması ile birlikte ortaöğretimde ‘adrese dayalı kayıt’ sistemine geçileceğinin açıklanması, öğrencilerin imam hatiplere mecbur bırakılmasına neden olacaktır. Dolayısıyla sorun sadece TEOG’un kaldırılması değil, öğrencilerin zorunlu olarak imam hatiplere, imam hatiplere gitmek istemeyenlerin özel liselere yönlendirilmesidir’’ ifadelerine yer verdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDIĞININ KANITI

Milli Eğitim Bakanlığının 7. Sınıf Sosyal Bilgiler çalışma kitabında Yaşayan Demokrasi temasındaki ‘Basın özgürlüğü, yolsuzluk ve sansür’ vurgusundan rahatsız olması ve kendi hazırladığı kitaba sansür koyması aslında bir itirafın ve suçüstü yakalandığının kanıtıdır. Biz Eğitim Sen olarak çocuklarımızı sizin karanlığınıza teslim etmeyeceğimizi, her çocuk parasız, bilimsel, laik, anadilinde eğitim hakkına kavuşuncaya kadar mücadeleye devam edeceğimizi beyan ederiz’’ diyerek açıklamasını tamamladı. Ahmet HAZER