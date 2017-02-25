Eğitim-Sen’in başkanı değişti!

Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi 10. Olağan Kongre İzmit Atatürk Ortaokulu’nda gerçekleşti. Tek listeyle gerçekleşen kongrede Hicran Turan yeni başkan seçildi.

Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi 10. Olağan Kongresi geçtiğimiz gün İzmit Atatürk Ortaokulu’nda gerçekleşti. Kongrede mevcut başkan Suca Omurca, yeniden başkanlığa aday olmayarak görevini Hicran Turan’a devretti. Tek liste olmasına karşın sendikanın tüzüğü kapsamında kapalı oylama ve çarşaf liste şeklinde icra edilen genel kurulda sandık kurularak Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun belirlediği saat olan 17:00’ye kadar oy kullanma işlemi devam etti.

YOĞUN KATILIM

Gerçekleşen kongreye, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, BES Kocaeli Şube Başkanı Gülüzar Ateş, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ünal Özmural, EMEK İl Başkanı Arzu Erkan, HDP il yöneticileri ve çok sayıda STK üyesi katıldı.

9 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ

Yapılan oylama sonucuna göre kongrenin divan başkanlığına CHP eski Milletvekili Bekir Yurdagül seçilirken yardımcılıklarına BES Şube Başkanı Gülüzar Ateş, Tümbel-Sen Yürütme Kurulu Üyesi Güzide Saatçi getirildi. 10.Olağan kongrenin gündemi; yoklama, açılış ve saygı duruşu, divan seçimi, açılış konuşması, konukların tanıtımı ve konuşması, yürütme ve denetleme kurulu raporlarının sunumu, yürütme ve denetleme kurulu raporlarının ibrasi, dilek ve temenniler ile kapanış olarak belirlendi.

“İKTİDARI KORUMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Gündemi değerlendiren Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi’nin yeni başkanı Hicran Turan, “15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeyi OHAL ile yönetenler krizi gizlemeye çalışıyorlar. Artık çıkacak tek bir farklı sese bile tahammül olmayan saraylılar, KHK’larla bizleri görevimizden uzaklaştırarak, farklı fonuyla ülkenin neyi var neyi yok satarak iktidarlarını korumaya çalışıyorlar. KHK’lar aracılığıyla sendikal hak mücadelemizden dolayı bizi görevlerimizden uzaklaştırarak, ihraç ederek öğrencilerimizden koparacaklarını sanıyorlar” diye konuştu.

“AKP’NİN YELKENİ TERS DÖNDÜ”

AKP’nin yelkenlerini şişiren rüzgarlar tersine döndü diyen Turan, “ Bizi korkutup sindireceklerini sanıyorlar. Korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız. Korku onların işi, bilime ve aklın yoluna inananların yüreğinde korkuya yer yoktur. Bu salon korkusuz gözlerle dolu. Artık hava döndü. Ne ekonomi, ne dış politika ne de toplumsal gerilimler, AKP’nin istediği yönde gelişiyor. Gelişmelerin seyrine bakıldığında zaman ilerledikçe kontrolü daha çok kaybedecekleri görülüyor” şeklinde konuştu.

“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Dayanışma ve direncimizle bu karanlık dönemi birlikte yeneceğiz diye konuşan Turan, “ Böylesine bir dönemde kadınlara bir adım öne çıkmak, daha fazla ses çıkarmak, sokaklar ve meydanları mücadelenin tüm alanlarını daha büyük bir cüretle örgütlemek düşüyor. Bunun bilincinde olan biz Eğitim Sen’li kadınlar mücadelemize devam edeceğiz. Kocaeli’de yasaklı meydanları nasıl açtıysak, tecavüz yasasını nasıl geri çektiysek aynı kararlılıkla mücadele bayrağını devraldık. Biz kazanacağız. Yaşasın Eğitim-Sen, yaşasın KESK” sözlerini kullanarak konuşmasını sonlandırdı” dedi.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Hicran Turan, Hakan Demir, Nurşen Turan, Metin Aksöz, Levent Yurtsever, Ayda Işık Sevim, Sibel Yılmaz Yurdakul.

HİCRAN TURAN KİMDİR?

1958 Artvin Şavşat doğumlu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. 23 yıldır sendikal faaliyetler içerisinde. Evli ve 3 çocuk annesi olan Turan şuanda aktif olarak Körfez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde muhasebe öğretmenliği görevini yürütüyor. Selin BECER