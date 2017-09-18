Eğitim, tam anlamıyla yap-boza döndü

M.Tanzer Ünal

İnsanın kafayı yemesi içten değil!

Olup biteni doluya koyuyorsun almıyor, boşa koyuyorsun dolmuyor.

Ortada yönetim sistemi filan yok.

Türkiye artık sabah erken kalkanın verdiği talimatlar doğrultusunda yönetilir hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün çıktı, “TEOG kaldırılmalı” deyiverdi.

Açıklaması aynen şöyle:

“TEOG’un kaldırılması lazım. Biz TEOG’la mı geldik ya. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün, gelirsin üniversite sınavına girersin üniversite imtihanına, başarı durumuna göre de girmen gereken yere girersin.”

Haydi, buyurun bakalım!

Tamam, bir şey değiştirilemez değildir, değiştirilir.

Ama bunun bir hazırlık dönemi vardır…

Araştırırsın, tartışırsın, planlarsın…

TEOG’u kaldıracaksan kaldırırsın, yerine yeni bir sistem getirirsin.

Ama biz sistemi kaldırıyoruz, yerine ne getireceğiz belli değil.

Efendim “sınavsız sistem” geliyormuş…

Böyle bir şey mümkün mü?

Eğitimci dostlarla konuştum, “Mümkün değil” diyorlar.

Planlanan sınavlar ne olacak?

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Dün gözledim, eğitim camiasında tam bir kaos yaşanıyordu.

Bir taraftan yeni ders yılının getirdiği sıkıntılar, diğer taraftan TEOG karmaşası…

TEOG biliyorsunuz, “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş” anlamını taşıyor.

Uygulanan sınav sisteminin kısaltılmışı…

Yeni ders yılı da planlanmış, ilk sınav kasımda, ikinci sınav mayısta.

Kasım dediğin 1.5-2 ay sonra…

Şimdi herkes birbirine soruyor:

*TEOG kaldırıldı mı, kaldırılmadı mı?

*Önümüzdeki kasım ayında sınav var mı, yok mu?

Öğrencilerin kafası karışık…

Öğretmenlerin kafası karışık…

Velilerin kafası karışık…

Yaşamdaki en kötü şey, belirsizliktir.

Belirsizlik, işkence gibidir.

Neden gerek duyuldu, neden kaldırıldı?

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TEOG sistemi, yanlış hatırlamıyorsam ilk kez 2013 yılında uygulanmıştı.

Şimdi kaldırılıyor…

Neden kaldırılıyor?

Gerek olmadığından…

Uygulanırken, neden “Gerek var” deniyordu?

Şeytanın avukatlığını yapayım…

Acaba o dönemdeki dershane ve etüt merkezlerine para kazandırmak için mi?

Dershane ve etüt merkezleri kapatıldığına göre, “Sınavlara da artık gerek yok” diye mi düşünülüyor?

Ne dersiniz, “Eğitim sistemimiz yap-boz tahtasına döndü” derken, iktidara haksızlık mı etmiş oluyorum.

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“Kandıra’da mavi bisiklet yolu” haberini okurken bakın kimi hatırladım?

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Dün gazetemizin birinci sayfasında yer alan “Kandıra’da mavi bisiklet yolu” haberi çok hoşuma gitti.

Projeyi düşünen ve uygulayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni kutluyorum.

Proje tamamlanmış, Kandıra girişi ile Namazgâh Meydanı arasına 3 bin 100 metrelik bisiklet yolu yapılmış.

Haberi okurken kim aklıma geldi biliyor musunuz?

Diş Hekimi rahmetli Ertan Okançay…

10 yıl kadar önce kaybettiğimiz Ertan, sohbetlerimizde sık sık bisikletle Kandıra’ya gidip geldiğini söylerdi.

Ertan’ın yaşamı, bisikletti.

Öyle yarış meraklısı filan değildi, çalışma saatleri dışında, özellikle hafta sonları bisikletine atlar, sahillere gider veya çevre köyleri ziyaret ederdi.

Bisiklet yolu yapanlara ve bisiklete binenlere selam olsun!

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Gerçekten at izi it izine karışmış görünüyor

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Bir zamanlar FETÖ konusunda sıkça kullanılırdı “At izi it izine karıştı” deyimi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na Prof. Dr. Ali Erbaş’ın atandığı açıklanınca, bu deyim bir kez daha hatırlandı.

Allah Allah ne oluyor böyle?

Ali Erbaş’ın geçmişini iyi bilenler diyor ki:

Ali Erbaş…

*FETÖ’nün kurduğu Kültürlerarası Diyalog Platformu’nun üyesi idi.

*FETÖ’nün Abant Platformu’nun müdavimiydi.

*FETÖ’nün Kimse Yok Mu Derneği’nin hep vitrinindeydi.

*FETÖ’nün beyni Adil Öksüz’ün doktora tezinin jüri üyesiydi.

Tesadüfler şaşırtıcı!

Ne dersiniz, bu kadar tesadüf bir arada olabilir mi?

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2 görüş

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*”Boşluk dolduran değil, boşluğu doldurulamayan ol.” Dilaver CEBECİ

*”Tarihteki en uzun ömürlü imparatorlukların sırrı, adil ve hızlı işleyen bir adalet sistemi kurmuş olmalarıdır.”