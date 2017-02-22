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Eğitimciler vergi indiriminden faydalanmak istiyor

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Eğitimciler vergi indiriminden faydalanmak istiyor
Hükümet tarafından başlatılan vergilerini peşin ödeyen iş dünyasında ki vergi indiriminden kendilerinin de faydalanması gerektiğini belirten Türk Eğitim-Sen Başkan Yardımcısı Feyzullah Divli, bizde verdi indirimi istiyoruz açıklamasında bulundu.

Türk Eğitim-Sen Başkan Yardımcısı Feyzullah Divli sendika binasında basın açıklaması yaptı. Divli “Kamuoyundan takip ettiğimiz üzere Hükümet, vergisini zamanında ödeyen mükelleflere vergi indirimi getirmeyi düşünüyor. Bu, elbette sevineceğimiz ve takdir edeceğimiz bir husustur. Ancak, vergisini hem peşin hem de düzenli ödeyen memurlar, niçin bu kapsamın dışındadır? Maalesef anlayamıyoruz” dedi.

 

SON VERİLMELİDİR

Sözlerine devam eden Divli “Mademki bu ülkede vergisini ödeyenler artık takdir görecek, vergi indirimiyle ödüllendirilecek; vergisini peşin ödeyen memurlar olarak diyoruz ki: Devlet memurlarına ödenen taban aylık tutarı, Gelir Vergisi’nden muaf tutulmalı; diğer sözleşmeli personelin vergi matrahlarından da aynı tutarda indirim yapılmalıdır. Memura ödenen döner sermaye, ek ders ve fazla mesailerden Gelir Vergisi kesilmesi uygulamasına son verilmelidir” açıklamasında bulundu.  

 

TEŞVİK SİSTEMİ

Özellikle kamu çalışanları açısından çok önemli olan yüzde 15’lik vergi dilimi matrahı iki katına çıkarılmalı; böylece yüzde 20’lik dilime kurban edilen kamu çalışanlarının yılın ikinci yarısında aldığı zamlar korunmalıdır diyen Divli “Türk Eğitim-Sen olarak her zaman Hakkın ve hukukun yanında yer almayı bir görev bildik. Suçlu ile suçsuz, bilenle bilmeyen ve çalışanla çalışmayan arasında hakkaniyetli ve pozitif ayrımcılığın da tarafı olduk. Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere teşvik verilmesi düşüncesini de bu noktada çok doğru ve yerinde buluyor; MEB'in düşündüğü teşvik sisteminin bir an önce hayata geçmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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MÜMKÜN OLMAYACAKTIR

Yalnız bu konuda yapılan açıklamada ek ders ücretinin artırılarak bir teşvik getirileceği anlaşılmaktadır diyen Sendika Başkan Yardımcısı Divli “Ek ders ücreti her öğretmende farklıdır. Hiç ek ders alamayan öğretmenlerin varlığını da düşündüğümüzde, teşvik amacına ulaşamayacaktır. Kaldı ki ek ders ücretleri emekli ikramiyesi ve emekli maaşına yansımadığı da hepimizin malumudur. Her halükarda bölge ve şartlara göre bir teşvik sistemi artık kaçınılmazdır, ancak kalıcı bir çözüm de esastır. Kalıcı ve adil olan çözüm ise, maaşlara öğretmenler ve tüm kamu çalışanlarını kapsayacak bir artış getirilmesi olacaktır. Aksi takdirde belli bölgelerde öğretmen ve memurları tutmak, tutsanız bile motivasyon sağlamak, iş verimi ve kalitesini artırmak mümkün olmayacaktır” açıklamasında bulundu. Serkan BORLAK

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