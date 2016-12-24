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Eğitimcilerden Toltar'a ziyaret

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Eğitimcilerden Toltar'a ziyaret
Özel İlim Eğitim Kurumları’nın sahiplerinden olan Nevzat Coşkun ve beraberindeki heyet, önceki gün Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ile makamında bir araya geldi.

Yeni dönem hedefleri hakkında Başkan Toltar’ı bilgilendiren Coşkun, kurum olarak amaçlarının milli ve manevi duygularına bağlı bireyler yetiştirmek olduğuna vurgu yaptı.

 

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YATIRIMLAR

Konukları ile yakından ilgilenen Başkan Toltar, “Bölgemizde eğitime yaptıkları katkıdan dolayı Nevzat Bey ve yönetimine teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Eğitime yapılan yatırım, aynı zamanda ülkeye yapılmış sayılır. Vatanı içen hayırlı bireyler yetiştiren kurumların her zaman yanında oluruz” diye konuştu. Ziyarette Nevzat Coşkun’a İsmail Keskin, Talat Coşkun ve okul müdürü Halil Bulut eşlik etti.

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