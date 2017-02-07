Eğitimde ikinci yarıyıla birikmiş sorunlarla girildi

2016-2017 eğitim-öğretim yarıyılının başlamasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştiren Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Suca Omurca, “1 milyona yakın eğitim emekçisi, eğitim-öğretim yılının ikinci yarısına birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla girmiştir”

Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Suca Omurca ve yönetim kurulu üyeleri tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasında eğitime dair sorunları gündeme getiren Suca Omura, “2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı başlamıştır. 18 milyon öğrenci, 832 bini öğretmen olmak üzere 1 milyona yakın eğitim emekçisi, eğitim-öğretim yılının ikinci yarısına birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla girmiştir” dedi

“ÇÖZÜMSÜZLÜK SÜRÜYOR”

Türkiye’de eğitimin bir süredir alarm verdiğini ifade eden Suca Omurca, “İkili öğretim, niteliksiz eğitim hizmeti, eğitimin özelleştirilmesi, kalabalık sınıflar, karma eğitim karşıtı uygulamalar, taşımalı eğitim, alt yapısı bozuk okullar, öğrencilerden katkı parası alınması, TEOG garabeti, PISA 2015 gibi uluslararası sınavlardaki başarısız sonuçlar, çocukların yurt yangınlarında yaşamını kaybetmesi, sözleşmeli öğretmenlik ve ataması yapılmayan öğretmenler gibi sorunlardaki çözümsüzlük sürmüştür” şeklinde konuştu.

“MEB’İN HEDEFLERİ”

Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Omurca, “MEB’in 2017 yılı performans programında okul öncesi ve ilkokullarda okullaşma oranlarının yükseltilmesi, okul öncesi okul sayılarının arttırılması, engelli çocuklara yönelik projelerin hayata geçirilmesi, öğrencilerin başına düşen kitap sayısının arttırılması gibi 34 hedef yer almaktadır. MEB’in 2017 performans hedefleri yine MEB’in örgün eğitim istatistikleri doğrultusunda sendikamız tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. MEB’in performans hedefleri ve müfredatla ilgili görüşlerimizi kamuoyuna iletmeye devam edeceğiz” dedi. Serkan BORLAK