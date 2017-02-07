  • BIST 87.066
  • Altın 146,930
  • Dolar 3,7171
  • Euro 3,9623
  • Kocaeli : 10 °C
  • İstanbul : 12 °C
  • Sakarya : 8 °C

Eğitimde ikinci yarıyıla birikmiş sorunlarla girildi

»
Eğitimde ikinci yarıyıla birikmiş sorunlarla girildi
2016-2017 eğitim-öğretim yarıyılının başlamasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştiren Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Suca Omurca, “1 milyona yakın eğitim emekçisi, eğitim-öğretim yılının ikinci yarısına birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla girmiştir”

Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Suca Omurca ve yönetim kurulu üyeleri tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasında eğitime dair sorunları gündeme getiren Suca Omura, “2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı başlamıştır. 18 milyon öğrenci, 832 bini öğretmen olmak üzere 1 milyona yakın eğitim emekçisi, eğitim-öğretim yılının ikinci yarısına birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla girmiştir” dedi

 

“ÇÖZÜMSÜZLÜK SÜRÜYOR”

Türkiye’de eğitimin bir süredir alarm verdiğini ifade eden Suca Omurca, “İkili öğretim, niteliksiz eğitim hizmeti, eğitimin özelleştirilmesi, kalabalık sınıflar, karma eğitim karşıtı uygulamalar, taşımalı eğitim, alt yapısı bozuk okullar, öğrencilerden katkı parası alınması, TEOG garabeti, PISA 2015 gibi uluslararası sınavlardaki başarısız sonuçlar, çocukların yurt yangınlarında yaşamını kaybetmesi, sözleşmeli öğretmenlik ve ataması yapılmayan öğretmenler gibi sorunlardaki çözümsüzlük sürmüştür” şeklinde konuştu.

 

“MEB’İN HEDEFLERİ”

Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Omurca, “MEB’in 2017 yılı performans programında okul öncesi ve ilkokullarda okullaşma oranlarının yükseltilmesi, okul öncesi okul sayılarının arttırılması, engelli çocuklara yönelik projelerin hayata geçirilmesi, öğrencilerin başına düşen kitap sayısının arttırılması gibi 34 hedef yer almaktadır. MEB’in 2017 performans hedefleri yine MEB’in örgün eğitim istatistikleri doğrultusunda sendikamız tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. MEB’in performans hedefleri ve müfredatla ilgili görüşlerimizi kamuoyuna iletmeye devam edeceğiz” dedi. Serkan BORLAK

Etiketler: , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GESMEK eğitmenlerine seminer04 Şubat 2017 Cumartesi 10:28
  • İMO’dan eğitime devam03 Şubat 2017 Cuma 12:45
  • Başiskele’de çocuklar trafik eğitimi alacak03 Şubat 2017 Cuma 10:23
  • Başar Kıcır: Sorumluluklar zararlı alışkanlıklarla öteleniyor03 Şubat 2017 Cuma 10:22
  • Hızlı okumayı öğrendiler03 Şubat 2017 Cuma 10:15
  • Öğrenciler tatilde öğretmenleri eğitimde02 Şubat 2017 Perşembe 11:52
  • Gölcüklü anneler okuyor02 Şubat 2017 Perşembe 10:06
  • Obabaşı Çamur’dan TEOG başarısı01 Şubat 2017 Çarşamba 10:32
  • YÖKDİL başvuruları başladı... Sınava kimler katılabilir?31 Ocak 2017 Salı 12:17
  • Mesleki eğitimde yeni dönem başladı31 Ocak 2017 Salı 12:12
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim