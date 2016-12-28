Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun ilimizde bulunan Anadolu ve Fen Lisesi Müdürlerini ağırladığı genel değerlendirme toplantısında eğitime 526 trilyonluk yatırım yapıldığı ve hem eğitim seviyesinde il olarak büyük ilerleme kaydedildiği belirtildi

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ilimizde bulunan 65 Anadolu ve Fen Lisesi'nin müdürleriyle buluştu. Gerçekleştirilen Orta Öğretim Kurumları Genel Değerlendirme toplantısına, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, 12 İlçe’nin Milli eğitim müdürü ve Milli eğitimden sorumlu Vali yardımcısı Ekrem Erdoğan katıldı. Toplantıda genel bilgiler veren İl Milli eğitim müdürü Fehmi Rasim Çelik, “Bu yıl içerisinde 526 Trilyonluk yatırım yaptık. Okullarımız da ki fiziki alt yapı çalışmaları yapıldı” dedi.

VALİMİZ EĞİTİME BÜYÜK ÖNEM VERDİ

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, “Kocaeli’ne Valim ilk geldiğinde eğitimle ilgili bilgi istedi. O zamanlar çekine çekine eğitimde ki durumumuzu okul öncesinden başlayarak anlattım. Bunu derhal düzeltmemiz gerektiğini bana söyledi. Daha önceki illerde de Valimizi sorduğumda hep eğitime ne kadar önem verdiklerini söylediler. Onun önderliği ile birlikte biz eğitimde büyük yol kat ettik. Bir ilde eğitim sokaklarda kahvelerde konuşuluyorsa o şehir eğitimde geri kalmaz. Kocaeli’yi eğitim kenti yapmak için çok uğraştık. Kocaeli ve Gebze Üniversitelerine çok teşekkür ediyorum. Eğitim meselesi hallolmayan bir şehirde diğer meseleleri halletmek imkansızdır. Valimiz İlçe milli eğitim müdürlerinden kaymakamlarımıza kadar hedefler koydu.

EĞİTİMDE BÜYÜK GELİŞİM YAŞADIK

Valimiz bize geldikten sonra öğretmen sayıları arttırıldı. Şu an 22 Bin 387 öğretmenimiz var. Fiziki olarak 3 Bin derslik ilimize kazandırdık. Okul öncesinde yüzde 39’dan yüzde 92’lere çıkardık. Türkiye’de okul öncesinde yüzde 68’den ilk 5’in içerisine girdik. TEOG sınavlarında büyük bir başarı yaşadık. YGS sınavlarında ki başarımızla 78’inci sıradan ilk 8’in içerisine girdik. Bu özverili çalışmalarından dolayı müdürlerimize teşekkür ediyorum. LYS’de çok kötü bir durumdaydık. Türkiye ortalamasının 36 puan altındaydık. Alttaki başarı ile birlikte de LYS’de de büyük bir toparlanma yaşadık. Bu yıl içerisinde 526 Trilyonluk yatırım yaptık. Okullarımız da ki fiziki alt yapı çalışmaları yapıldı” ifadelerine yer verdi.

BAŞ AKTÖRÜMÜZ EĞİTİMDİR

Daha sonrasında söz alan ve nitelikli eğitimin öneminden bahseden Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, “Hangi hedefi toplumsal ve sosyal olarak konuşursanız ve yoğunlaşırsanız yoğunlaşın bunun asıl yolu eğitimdir. Eğitim toplum değiştiren ve dönüştüren kalkınmayı sürekli kılan yegane başlıktır. İnsani tüm değerleri eğitimle tanımladığımız için baş aktör eğitimdir. Sizler eğitim yöneticileri olarak toplumun geleceğini belirleyerek insanlarımızı yetiştiriyorsunuz. Bu gün sahip olduğunuz donanımlar aldığınız eğitimle ilişkilidir. Siz kimlik ve kişilik olarak bunların yoğunlaşmasısınız. Bütün kurumlarımız gelecek hedeflerimizin belirleyicisidir. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Hedeflerimiz bu günün çok ötesindendir. Türk tarihinin dönüm ve hedef noktalarına doğru bu ülkenin daha gelişmiş ve kalkınmış bir millet olması için çalışıyoruz.

DÜNYAYA SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ VAR

Biz gençlerimizi bu yönde geliştirmeliyiz. İhanet şebekelerine karşı en büyük güvencemiz milli beraberliğimizdir. Her yerde olduğu gibi Milli Eğitim’de de FETÖ’cüler vardı bunlarda adalet karşısına çıkarıldı. İki buçuk yılda eğitimde yüz ağartan ve herkesi memnun eden bir performans sergiledik. Her bir okul müdürünün öğrencilerinin derslere göre başarılarının analitik raporu çıkarıldı. Bunlar diğer okullarla karşılaştırılmalı olarak değerlendirildi. Bu başarının oluşmasında siz müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Bizim dünyaya söyleyecek sözümüz ve gösterecek gücümüz var. Fiziksel altyapı ve teknolojik olarak dünyanın en iddialı ülkelerinden biriyiz. Artık işin niceliğinden niteliğine dönmek lazım. Başarı sadece sınav başarısı değildir. Öz güvenli ve sorumluluk hisseden topluma faydalı bireyler yetiştirmeliyiz. Sigaraya başlama yaşı bile 12 ye düşmüş. Bunlarla mücadele etmeliyiz” dedi. Serkan BORLAK