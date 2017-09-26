Eğitimin Sefaleti!..

Mustafa Küpçü

Adı üstünde “MİLLİ EĞİTİM” diyoruz.

Her ülke, hem vatandaşlarının hem de ülkenin geleceğini güvenceye almak için “Ulusal bir eğitim sistemi” kurar.

Bu eğitim sistemi, her iktidara gelen siyasi partinin, Milli Eğitim Bakanı’nın, Başbakan’ın kişisel tercihlerine göre değişemez! Zırt pırt eğitim sistemi değişiyorsa, bu eğitimin adı “Milli Eğitim” olamaz!

Ulusal Eğitim’de “ulusal hedefler” gözetilir.

Ülkenin geleceğine yönelik “Kalkınma Planları” ve bu planlara uygun “insan gücü planlaması” yapılır.

Gelişmiş ülkeler, “bilim ve teknoloji” odaklı bir eğitim düzeni oluştururlar.

Çocuk yaşta, “yetenek belirleme araştırması” yapılır. Yetenekler köreltilmez, geliştirilir!

Eğitim ve öğretim sisteminin belirlenmesinde, öğrencilerin “yetenek ve tercihleri” esas alınır.

Eğitim, ülkenin ihtiyaç duyduğu “nitelikli insan yetiştirmeyi” hedefler.

Hemen her eğitim-öğretim yılında “siyasi iktidarın tercihlerine göre” değiştirilmez!

Bu ülke kalkınıp gelişecekse, eğitim sistemiyle oynanmaz!

Ya bizim ülkemizde?

Son 15 yıl içinde, 6 kişi Milli Eğitim Bakanlığı yapmış. Her biri ayrı bir sistem oluşturma inadıyla Milli Eğitim’in canına okumuş!

Ayrıntıya girmeyeceğim ama LGS, OKS, SBS ve TEOG bu dönemde yürürlüğe girmiş!

Sınavların hemen hepsi “ŞAİBELİ” olmuş!

Şimdi ise, Cumhurbaşkanı’nın arzusu üzerine TEOG “tartışmasız” kaldırıldı!

Yerine hangi sitemin getirileceğini Milli Eğitim Bakanı bile bilmiyor!

Reis “kaldırın” dedi, kaldırdılar!

Demokrasi bu mudur?

Eğitim sistemi ile böylesine rastgele oynamanın anlamı nedir?

İmam Hatiplerin hızla yayılması bu ülkeye ne kazandıracak?

“İmam Hatip olmasın” diyen yok! Ama bu ülkenin kalkınıp gelişmesi için, gençlerimizin işsiz kalmaması için, toplumsal huzur için, çağın ve ülkenin ihtiyaçlarına göre “nitelikli bir eğitimle, özgüveni ve beceri yeteneği yüksek” insanlar yetiştirmeliyiz.

İlköğretimden Üniversitelere kadar eğitim sistemi büyük bir çöküntü içindedir.

Bilinçli veliler, çocukları iyi bir eğitim alsın, geçerli bir meslek sahibi olsun, iş bulmakta sorun yaşamasın istiyorlar. Ancak, nitelikli eğitim verilen liselerdeki öğretim kadrosu bile darmadağın edildi!

Özel okullar ateş pahası. Üniversiteler, siyasi iktidara “biat” ederek Rektörlük koltuklarına oturan kişilerin egemenliğinde! Düşünün; Hukuk Fakültelerinde hukuki tartışma programları engellenebiliyor!

Üniversitelerimizde “Bilimsel ve özgür eğitim” olanağı hızla yok oluyor! Liselerde “Laboratuar” çalışmaları yapılamıyor!

Eğitimin her aşamasında “ezbere dayalı eğitim” egemen!

Parası olan çocuğuna yurtdışında eğitim olanağı sağlıyor. Halk çocuklarına “İmam Hatip” adresini gösteren pek çok siyasetçi, çocuklarını yurtdışında okutuyor. Ama sayın Cumhurbaşkanı; “Yabancı ülkelerde öğrenim görenler o ülkelerin ajanı oluyorlar!” diyerek kestirip attı!

İyi de, kendi çocukları da yurtdışında yüksek öğrenim görmediler mi?

Sayın Cumhurbaşkanı bu iddiasını nasıl kanıtlayabilir?

Bu demagoji siyaseti ne yazık ki bu ülkede pirim yapıyor!

Liderine “koşulsuz itaat ve inanç” kültürü içindeki kitlelerle bu ülkede gerçek anlamıyla “demokratik bir düzen” kurulabilir mi?

Peki, üniversite öğrenimini bu ülkede yapan ve fakat yurtdışında iş olanakları arayan gençlerimiz için ne düşünüyorsunuz?

Çünkü, gençlerimiz bugünlerinden ve yarınlarından güven duyamıyorlar!

Bu ülkenin ekonomik ve siyasal koşullarından kaygı duyuyorlar.

Bu ülkenin “Demokratik, Laik, sosyal HUKUK Devleti” kimliğinden hızla uzaklaştığını görüyorlar!

Bu ülkede eğitim düzeniyle rastgele ve “siyasi hesaplarla oynayanlar” bu ülkeye çok büyük kötülük yapıyorlar!

Veliler;

eğitim sisteminin hızla yozlaşması çocuklarımızın geleceğini yok ediyor. Farkında mısınız?