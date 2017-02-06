Ejderoğlu: Referandum sonrası bu masa bozulmayacak!

İl Başkanları toplantısında konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, “Gündemimizde referandum var. Centilmence geçmesi konusunda fikir birliği içerisindeyiz. Biz şehrimize katkı sunmak için çalışmaları yapıyoruz. Bu masa bozulmayacak” dedi

Her ayın ilk pazartesi günü gerçekleştirilen il başkanları toplantısının ikinci tur ilk toplantısı Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Sinan Ejderoğlu’nun ev sahipliğinde Gebze’de bulunan Holiday İnn Otel’de gerçekleştirildi. 7 siyasi partinin il başkanları 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin ardından SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu’nun birlik çağrısı üzerine her ayın ilk pazartesi günü toplanmaya başlamıştı. İl Başkanları toplantıları 7 siyasi partinin il başkanlarının ev sahipliğinde ilk turu tamamladı. İlk turun tamamlanmasının ardından toplantılar tekrar SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu’nun ev sahipliğinde ikinci tur toplantıları başladı. Toplantının ana gündemi referandum olurken il başkanları toplantının ardından şehit Onbaşı Abdulsamet Özen’in Körfez’de ikamet eden ailesine ziyarette bulundular.

İL BAŞKANLARI TAM KADRO

SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve BBP İl Başkanı Nihat Yıldız katılım gösterdi. Gebze’de bulunan Holiday İnn Otel’de gerçekleştirilen toplantıya il başkanlarının yanı sıra partilerin Gebze ilçe başkanları da katılım sağladı.

BU MASA BOZULMAYACAK

İl Başkanları toplantısında ev sahibi olarak ilk söz alan isim SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu oldu. Ejderoğlu konuşmasında, “Şehir gündemi ile ilgili bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunuyoruz her ay. Bu ayki toplantımızda Gebze’de gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki ay AK Parti İl Başkanımızın ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor. Önümüzde bir referandum süreci var. Bütün partiler demokratik, özgür çalışmalarını yapacaklar. Her kararı verecek il başkanlarımız var. Biz burada nasıl bir masa etrafında toplandıysak önümüzdeki kampanya süreci de barış ve anlayış içerisinde geçer. Bunu arzuluyoruz. Gündemimizde referandum var. Centilmence geçmesi konusunda fikir birliği içerisindeyiz. Biz şehrimize katkı sunmak için çalışmaları yapıyoruz. Bu masa bozulmayacak” şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM METRO

Gebze’de yaşanan trafik sıkıntısıyla ilgili sorulan soruya yanıt veren AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Gebze’de trafik sıkışıklığına şahitlik ediyoruz. Bireysel anlamda araç kullanımı fazla. Anibal kavşağı olmak üzere birçok çalışmalar yapılıyor. Gebze’nin trafikle ilgili sorununun çözümü toplu taşımayı arttırmaktır. Gebze’ye yapacağımız metro projesi ile bu trafiği rahatlatabiliriz. Bu kavşak çalışmaları bittikten sonra biraz rahatlama olsa da temel çözüm metrodur. Gebze’den başlayıp, Cengiz Topel’e kadar olacak bir metro projesi trafik açısından oldukça önemlidir” dedi.

“GECİKME YAŞANDIĞI SIR DEĞİL”

Tramvay çalışmalarının gecikmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ceyhan, “ Tramvay çalışması özü itibariyle önemli bir çalışmadır. 2016’da yaşanan olağanüstü süreçler çalışmayı sekteye uğrattı. Gecikmeler yaşandı bu bir sır değil. Genel sekreterimiz gerekli açıklamayı yaptı. Mart ayında deneme sürüşleri Mayıs ayının sonunda da çalışmalar bitecek ve böylelikle birkaç aylık gecikmeyle verdiğimiz sözü tutacağız. Belediyelerimiz esnafımızın yaşadığı sıkıntılarla ilgili adımlar atmaya çalışıyor” diye konuştu.

HAYIR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

İl başkanları toplantısında referandumla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Referandumu biz siyasi bir çalışma olarak görmüyoruz. Bütün gücümüzle hayır için çalışacağız. Bir arada oturabiliyoruz, bizim istediğimizde kimseyi ötelemeden bir arada olmaktır” ifadelerini kullandı.

CEZALANDIRILMAYA DEVAM EDECEKLER

Parti içi muhalefet içerisinde hayır kampanyasına destek verenler olduğunun belirtilmesi üzerine yorumlarda bulunan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “ MHP kurumsal bir siyasi parti. O arkadaşların durumlarıyla ilgilenen disiplin kurulu var. Bizim gündemimiz o değil. Herkes tüzüğün gerekli maddelerince cezalandırılır. Cezalandırılıyorlar, cezalandırılmaya da devam edecekler. Biz uzlaşı kültürünün 2017 yılında daha fazla olmasını temenni ediyoruz. Herkes kendi düşüncesini rahatlıkla ifade edebilmeli. Benim ülkem normalleşmeli. Herkes önce ülkem ve devletim demeli. Herkesin fikri güçlü bir Türkiye ise herkes birbirini yıpratmadan bu referandum sürecini geçirmeli” dedi.

“HAYIRLISI NE İSE O OLSUN”

Toplantıda kısa bir açıklamada bulunan DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “ Hayır için çalışacağımız açıkladık. Bu süreçte hayır için sahalara ineceğiz. Niye hayır diyeceğimizi halka anlatacağız. Kimseye hakaret etmeden sadece düşüncelerini anlatmalarını isteyeceğiz” dedi. Nazlıgül’ün ardından konuşan BBP İl Başkanı Nihat Yıldız, “ Biz ne evet ne hayır noktasında bir karar vermiş değiliz. İstişare sürecimiz devam ediyor. Devlet teamülleri gereği sayın Cumhurbaşkanımızın imzasından sonra karar vereceğiz. Biz hiçbir terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasa referandumuna evet veya hayır deme hakkı yoktur. Bu süreci bir demokrasi bayramı olarak geçirmeliyiz. Evet veya hayır diyenler bu ülkenin büyümesi için gayret gösteren insanlardır. Ülkemiz için hayırlısı ne ise o olsun” diye konuştu.

“KİMSE BANA TERÖRİST MUAMELESİ YAPAMAZ”

Toplantıda son olarak söz alan DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, “ Sen nasıl olurda bir solcu olarak Şemsettin beyin koluna girersin diye serzenişlerde bulunuyorlar. Referandumla ilgili Ankara’da yapılan toplantıda hayır deme kararı çıktı. Hayır derken 18 maddenin 18’ine de hayır demek doğru değil. Birkaç madde ile ilgili bazı kuşkularımız var o anlamda hayır diyoruz. Sokağa indiğimizde neden hayır dediğimizi iyi ifade etmek istiyoruz. Hayır dedim diye kimse bana terörist muamelesi yapamaz” dedi. Serkan BORLAK