İzmit Mehmet Ali Paşa Camii altında uzun yılardır faaliyette olan Ekonomik Pazar yeni yerine taşındı.

Şentürk Güngör kardeşlerin sahibi olduğu Ekonomik Pazarın Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki caminin karşısındaki yeni yerinin açılışına İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, siyaset ve iş dünyasından isimler katıldı.

DAHA GENİŞ BİR ALAN

Eski yerin dar olması nedeniyle daha geniş bir alana taşınan Ekonomik Pazar’ın Mehmet Ali Paşa şubesinin açılışında konuşan Başkan Doğan” açılan her yeni iş yeri aş demek, istihdam demektir. İzmit Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanında olduk ve destek oluyoruz” dedi. Yeni yerinde hizmet veren Ekonomik Pazar’da 13 personel görev yapıyor.