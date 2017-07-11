Ekrem Yavuz’la “SEVİNDİK!”

Körfez 44.Altın Kemer Kiraz festivali yağlı güreşlerinde Altın Kemeri Ekrem Yavuz kazandı. Kocaeli’ne yakışan bir güreş alanı kazandıran Başkan İsmail Baran, seyirciden alkış aldı

Sevindik… Sevindik… Çok Sevindik !..

Kocaeli’nin yeni bir Güreş sahasına kazanmasına sevindik. Kocaeli’nin “Sevindik” köyünde yapılan 44.altın kiraz festivali yağlı güreşlerinde Karamürselli Ekrem Yavuzun altın kemeri kazanmasına sevindik. Çayırların bana göre Koca Yusuf’u Ekrem Yavuz, Kırkpınar öncesi Sevindik’te Başpehlivanlık kürsüsünde yerini alırken, oğlu küçük Efe’nin sevinç çığlığına sevindik. Güreş Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı’na getirilen Karamürselli Cino Mehmet (Yılmaz) ve Güreş Federasyonu Genel Sekreterliği’ne atanan Tahir Yılmaz’ı, Sevindik’te birlikte görmekten Sevindik !..

SEVİNCİMİZ 3-5’E KATLANDI…

Hakem Kulesinde görevli Karamürselli eski Başpehlivan Sabahattin Kangal’ı görünce sevindik. Ahmet Taşçı’nın kondisyon hocası Engin Çınar’ın yeni keşfi Karamürselli Kahya’nın, boynundaki madalyası ile Koza TV röportajında söylediklerine sevindik. Kocaeli’nin Kırkpınar Türkiye yağlı güreş çayırlarındaki sesi, Karamürselli Cazgır “Balıkçı” Sebo, Sabahattin Erdoğan’ı Sevindik güreşlerinde gür sesi ile güreşçileri salavatlamasına sevindik. Recep Kara, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Serhat Gökmen, Serhat Balcı ve çayırların yeni Filiz Nurullah’ı olarak kabul elden İsmail Koç gibi başpehlivanların kürsüye çıkamadığı Sevnidik’te, Başpehlivanlık güreşinde rakibi Abdullah Güngör’ü “altın puan” alarak yenen ve Altın Kemer’e sahip olan Karamürselli Ekrem Yavuz’un, Kırkpınar’a moralli gidecek olmasına sevindik. En önemlisi, Kocaeli’nde Sekapark yağlı güreşlerinin yapıldığı güreş sahasına alternatif,

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın Kocaeli ve Türk spor camiasına Sevindik’te kazandırdığı modern yağlı güreş tesisini, Başkan Baran ve önce Körfez sonra da Kocaeli adına çooook sevindik… Abdullah KARAGÖZ