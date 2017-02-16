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Ekşi: Değerler, sosyal yaşantımızı düzenler

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Ekşi: Değerler, sosyal yaşantımızı düzenler
Değerler Eğitimi programında konuşan KOÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ekşi, “Değerler sosyal yaşamımızı düzenler, kolaylaştırır” dedi.

Gölcük Vizyon 2023 Projesi kapsamında Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi birlikteliğinde, Gölcük Kaymakamlığı ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda Değerler Eğitimi kapsamında ‘Aile Değerleri’ konulu program düzenlendi. Düzenlenen programa Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ekşi, okul müdürleri, öğretmen ve veliler katıldı.

 

“KENDİMİZE SORULAR SORMALIYIZ”

Programda Aile Değerleri üzerine bilgilendirmelerde bulunan konuşmacı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ekşi, “Her anne babanın kendine sorması gereken sorular vardır. İyi bir okulu bitirmiş bir insan mı? Sorumluluk sahibi bir insan mı? Özgüvenli, kendini iyi ifade eden bir insan mı? Vatana millete hayırlı bir insan mı? Yoksa mutlu bir insan olsun yeter mi? Bu listeyi istediğimiz kadar uzatabiliriz. Herkese göre farklılıklar gösterebilir. İşte bu liste ile anne baba olarak hayatta önem verdiğimiz değerler ve çocuğumuzda olmasını istediğimiz değerler ortaya çıkmaktadır” dedi.

 

“ÇEŞİTLİ DEĞERLERLE HAREKETE GEÇERİZ”                          

Ekşi, “Değerler davranışlarımıza yön veren standartlardır. Hayatımızın her yerinde her zaman zihnimizdeki çeşitli değerlerle harekete geçeriz. Bu nedenle değerler, tutum ve davranışlarımızla yakından ilişkilidir, onlara yön verir. Sevgi, saygı, mutluluk, doğru davranış, insanlık onuru, dürüstlük, şiddetten kaçınma, hoşgörü vb. gibi temel insani değerler insanın en iyi tarafını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Kısacası; değerler sosyal yaşamımızı düzenler, kolaylaştırır” şeklinde konuştu.

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