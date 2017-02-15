  • BIST 88.082
  • Altın 143,918
  • Dolar 3,6502
  • Euro 3,8615
  • Kocaeli : 2 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 2 °C

El-bab şehidi baba ocağı Darıca’ya getirildi

»
El-bab şehidi baba ocağı Darıca’ya getirildi
Suriye’nin El-Bab kentinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in naaşı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenaze aracı ile Gaziantep Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, burada düzenlenen törenin ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına getirildi. Sabiha Gökçen Havalimanında düzenlenen karşılama törenine Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Garnizon Komutanı İlhan Yeşil, Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan ve şehidin ailesi katıldı. Sabiha Gökçen Havalimanında düzenlenen töreninin ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim’in naaşı Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehidin cenazesi yarın öğlen namazını müteakip Darıca Nenehatun Merkez Camii’nden kaldırılacak.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul’dan geldi, Kocaeli’de vuruldu14 Şubat 2017 Salı 11:22
  • 5 öğretmen FETÖ'den tutuklandı14 Şubat 2017 Salı 08:23
  • PKK operasyonunda 4 tutuklama14 Şubat 2017 Salı 08:08
  • Şehidimiz o şiiri okumuş13 Şubat 2017 Pazartesi 23:04
  • Kocaeli’ye şehit ateşi düştü13 Şubat 2017 Pazartesi 22:53
  • Kanepe alev aldı13 Şubat 2017 Pazartesi 15:38
  • 13 farklı camiyi soyan hırsız tutuklandı13 Şubat 2017 Pazartesi 14:40
  • Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı13 Şubat 2017 Pazartesi 14:32
  • Sahte nakliyeciler yakalandı13 Şubat 2017 Pazartesi 13:46
  • KOÜ'de öğrencilere polis müdahalesi: 10 gözaltı13 Şubat 2017 Pazartesi 13:27
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim