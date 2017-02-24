Evlerine dönmek için ikamet belgesi almak üzere güvenlik merkezinin önünde toplanan sivillerin arasında dalan bombalı araç patlatıldı. Aralarında Özgür Suriye Ordusu askerlerinin de bulunduğu 45 kişi hayatını kaybetti. Yüze yakın yaralı hastanelere götürüldü. Yaralılarından 40 kişi Kilis'teki hastanelere nakledildi. Patlamanın şiddetiyle bazı cesetlerin kömürleştiği, tanınamaz halde olduğu kaydedildi. Hastane yetkilileri, ölü sayısının artmasından korktuklarını belirtti. TSK'nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu dün El Bab'ın kent merkezinin önemli bir bölümünü kontrol altına almıştı.
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El Bab'da hain saldırı! 45 ÖLÜ!
El Bab'da hain saldırı! 45 ÖLÜ!
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