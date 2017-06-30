El frenini çekmeyi unuttuğu otomobili, çocuğa çarptı

İzmit'te, markete giren sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, bayır aşağı hareket edip 5 yaşındaki Deniz Akyol'u altına aldı.

Yaralanan Akyol, hastanede tedaviye alındı.Kaza, Erenler Mahallesi Deve Bağırtan Sokak'ta meydana geldi. Ali Akyol, 5 yaşındaki oğlu Deniz ile sitelerinin önünde oynarken, markete giren sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu 41 E 3326 plakalı otomobil, bayır aşağı hareket etti. Otomobil, kaldırımda bulunan çekyat ile birlikte Deniz Akyol'u altına aldı. Ali Akyol, oğlunu çekyatın altından alarak kurtardı.Babası tarafından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen küçük Deniz tedaviye alındı.Polis, kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.