"Elbiselerle tankların egzozunu kapattık"

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi bir grup asker tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan hain darbe girişiminin yıldönümü Kocaeli’nin Gebze İlçesinde düzenlenen anma programı ile başladı

15-16 Temmuz tarihlerinde FETÖ/PDY üyesi bir grup asker tarafından yapılmak istenen hain darbe girişiminin yıldönümü Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen anma programı ile başladı. Kuran’i Kerim tilaveti ve mehter takımı gösterisiyle başlayan programa Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Kaymakam Vekili Hasan Gözen, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, stklar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kardeşim beni çekmese, tank beni şehit edecekti”

15 Temmuz gecesi Atatürk Havaalanına giden tankların egzozlarına kıyafetlerini tıkayarak durduran Gazi Şükrü Kıntaş, “15 Temmuz gecesi ben saat 21.15’te haberi aldım. Benim kardeşimin MİT’te tanıdığı vardı. Ona haber geldi. kardeşim bana da haber verince hemen ben Başakşehir’e geldim. Yolda bütün arkadaşlarımı organize ettim ve hepsini Başakşehir meydanına topladım. Herkese bu bir darbedir, buna engel olmamız lazım dedim. Hemen konvoy olarak yola çıktık. Boğaz köprüsüne doğru giderken baktık ki tanklar havalimanına doğru gidiyor arabalarımızdan inerek tanların önüne geçtik. Ben tankın önüne geçtiğimde son sürat üzerime geldi son anda kardeşim beni geri çekti. Çekmese tank beni şehit edecekti. O anda hainlerin gözünün ne kadar karardığını anladım” dedi.

“Elbiselerle tankların egzozlarını kapattık”

Tankları nasıl durdurduklarını anlatan Kıntaş, “O arada biz tankları nasıl durdurabiliriz diye düşünürken bir hafriyat tırı geldi ve onunla yolu kapattık. Tank tırın önüne geldi ama tankı bir türlü durduramıyorduk. O arada kalabalıktan bir ses geldi ve tankların egzozunu kapatırsanız tanklar stop eder dedi. Başladık elbiselerimizi çıkarıp tankların egzoz borularını kapatmaya. Tankın motoru büyük olduğu için elbiselerimizi geri attı. Millete elbiselerini verin deyince bütün erkekler elbiselerini bize verdi. Bizde elbiseleri sıkıştırarak egzoz borusuna koyduk. 1-2 dakika geçmeden tank stop etti. Tank durunca tankın üst kapağı açıldı. İçeriye duman gittiği için hainler içeride boğulma tehlikesi geçirmiş. Kapağı açınca ben hemen tankın içine zıpladım. Rütbeli biri bana tüfek uzattı. Bende tüfeği ittim ve suratına tokat attım. Polis yelekli bir arkadaşı gördüm. Polis geldi, şahısları polise teslim ettik” şeklinde konuştu.

“Şehitlerimiz şükranla anıyorum”

15 Temmuz darbe girişimin yıldönümünde konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “249 şehidimiz, binlerce gazimiz ile milletimizin vermiş olduğu bir 15 Temmuz hareketine karşı zaferin yıldönümünü bugün burada birlikte anmaktayız. Anadolu’da Alparslan’ın Malazgirt zaferinden sonra bize bıraktığı Anadolu topraklarının, Fatihlerin, Kanunilerin, Yavuz Selimlerin bize bıraktığı, Kurtuluş Savaşında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı bu vatana sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın tek millet, tek bayrak, tek vatan ifadesiyle televizyonlarda yapmış olduğu çağrıdan sonra bu aziz millet sokaklara ve caddelere döküldü. Milletimiz, FETÖ terör örgütüne karşı zafer kazandı. Kazanılan zafer ile ilgili anma programlarımız başladı. Gazilerimiz konuşuyor. Programlar gecenin geç saatlerine kadar devam edecek. Program, 15 Temmuz gecesi yapılacak olan cumhurbaşkanımızın final konuşmasından sonra bizde burada sabah namazını kılarak meydandan ayrılmış olacağız. Ben bir kez daha bu meydanları dolduranlara teşekkür ediyorum. Şehitlerimiz şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen anma programının ilki okunan sela ve ardından düzenlenen Grup Tillo konserinin ardından sona erdi.