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Elçin Eczanesi’nde birlik var

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Elçin Eczanesi’nde birlik var
Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi üzerinde hizmet veren Elçin Eczanesi, müşterilerine güler yüzlü hizmet anlayışı ile hizmet veriyor

Eczane çalışanları kendi içerisinde de birlik ve berberlik duygusunun hakim olduğunu belirterek Körfezli vatandaşlara hizmet etmekten keyif aldıklarını kaydetti. 

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