Eczane çalışanları kendi içerisinde de birlik ve berberlik duygusunun hakim olduğunu belirterek Körfezli vatandaşlara hizmet etmekten keyif aldıklarını kaydetti.
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Elçin Eczanesi’nde birlik var
Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi üzerinde hizmet veren Elçin Eczanesi, müşterilerine güler yüzlü hizmet anlayışı ile hizmet veriyor
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