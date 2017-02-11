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Elektrik akımına kapılan işçi tedavi altında!

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Elektrik akımına kapılan işçi tedavi altında!
Körfez'de inşaatın 4'üncü katında çalışan 52 yaşındaki Nezmi Sürüm, elindeki profilin elektrik hattına dokunması sonucu akıma kapıldı. Yaralanan Nezmi Sürüm tedava altına alındı.

Olay, saat 11.15 sıralarında, Güney Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında çalışan Nezmi Sürüm, metal profili dışarı doğru uzatınca binanın önünden geçen elektrik hattına dokundu. Elektrik akımına kapılan Nezmi Sürüm yaralandı. İnşaatta bulunanlar tarafından Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nezmi Sürüm tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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