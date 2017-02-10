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Elektrik faturanızı öderken dikkat!

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Elektrik faturanızı öderken dikkat!
Kocaeli, Gebze, Bolu, Düzce ve Sakarya’da önemli bir deneyime sahip olan ve tüm Türkiye’de 1,6 milyon abonesi bulunan Sepaş Enerji, yetkili olmayan fatura ödeme merkezleriyle ilgili tüketicileri uyardı.

Sepaş’tan yapılan açıklama şu şekilde;  Son günlerde bazı ödeme merkezlerinde yaşanan hırsızlık vakalarıyla ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur.  Sepaş Enerji müşterileri, ödemelerini Yetkili Faturamatik Hizmet  noktaları, PTT şubeleri, faturalarda belirtilen anlaşmalı bankalara otomatik ödeme talimatı vererek ya da internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Ödemelerini bu merkezler aracılığıyla yapan müşterilerimizin ödemeleri, yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı Sepaş Enerji güvencesi altındadır. Bu noktalardan yapılan ödemeler ek bir ücret ödemeden gerçekleştirildiği gibi Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yasalara dayanarak yaptığı düzenlemeler çerçevesinde banka altyapı ve güvencesiyle Sepaş Enerji sistemlerine anında yansımaktadır.

 

YETKİSİZ ÖDEME NOKTALARI

Diğer kanallardan yapılan ödemeler Sepaş Enerji’nin güvencesi altında bulunmamaktadır. Yetkisiz ödeme noktaları tarafından tahsil edilen ödemeler Sepaş Enerji’nin doğrudan sistemine iletilmemekte ve garantimiz altında bulunmamaktadır. Bu sebeple, müşterilerimiz faturalarını anlaşmalı bankalar, PTT şubeleri ve yetkili Faturamatik Ödeme Noktalarında ödemeye özen göstermelidir.  Ödeme kanallarımız ile ilgili detaylı bilgiye www.sepas.com.tr web sitesinden ya da 444 5 186 numaralı telefon hattından ulaşılabilir. “

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