Elektrik tedarikçisi firmalar, yasaktan rahatsız!

Geçtiğimiz günlerde anlaşmalara sadık kalmama gerekçesiyle 93 dağıtım şirketine getirilen üç ay boyunca yeni abone yasağının elektrik tedarikçisi firmalarını olumsuz etkilediği bildirildi.

Ceza alan bir firmanın yetkilisi bu kararın tüketicinin daha fazla indirim alma hakkını durduracak nitelikte olduğunu belirtti. Elektrik tedarikçisi firmalar, 'Anlaşmalara uymama' gerekçesiyle 3 ay yeni abone yasağından olumsuz etkilendiği bildirildi. Ceza alan bir firmanın yetkisi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) bu kararı büyük dağıtım firmalarını korumak için alındığını iddia ederek tüketicinin de daha fazla indirim alma hakkını durduracak nitelikte olduğunu belirtti.

SİPARİŞ BİR KARAR

Yetkili, “Bu karar iletim ve dağıtım hizmeti veren dağıtım firmalarını korumak ve bahar döneminin düşük fiyatlarından daha fazla para kazanmasını sağlamak anlamına gelmektedir. Dağıtım firmaları lehine, tüketicinin aleyhine sipariş bir karardır. Bu kararla birlikte binlerce tüketici mağdur olacak. Bu karar tüketiciyi korumak adına alınmadı. Karar ve daha öncesindeki uygulamalar ile son beş yılda elektrik piyasasında tedarikçi olarak çalışan 70 civarındaki firma battı. Karar serbest piyasanın rekabet koşullarının yanlı olarak ortadan kaldırması anlamına geliyor” dedi.