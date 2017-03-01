Piyasanın derinleşmesi için herkesin istediği tedarikçiden enerjiyi almasını hedeflediklerini belirten Yılmaz, “Tüketilen enerjinin yüzde 90'ı serbest tüketici limitinde. 8 milyonun üzerinde serbest tüketici olma hakkı var. Bugün 3 milyona yakın tüketici bu hakkını kullanıyor. Bu rakamların daha üst seviyeye çıkmasını ve piyasanın derinleşmesini istiyoruz” dedi.
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Elektrikte serbest tüketici sayısı 3 milyonu aştı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu
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