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Elektrikte serbest tüketici sayısı 3 milyonu aştı

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Elektrikte serbest tüketici sayısı 3 milyonu aştı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu

Piyasanın derinleşmesi için herkesin istediği tedarikçiden enerjiyi almasını hedeflediklerini belirten Yılmaz, “Tüketilen enerjinin yüzde 90'ı serbest tüketici limitinde. 8 milyonun üzerinde serbest tüketici olma hakkı var. Bugün 3 milyona yakın tüketici bu hakkını kullanıyor. Bu rakamların daha üst seviyeye çıkmasını ve piyasanın derinleşmesini istiyoruz” dedi.

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