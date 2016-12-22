Elektrikte yeni tüketici limiti açıklandı

Elektrikte serbest tüketici limitini 3 bin 600 kilovatsaatten 2017 itibariyle 2 bin 400 kilovatsaate düşürüldü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrikte serbest tüketici limitini 3 bin 600 kilovatsaatten 2017 itibariyle 2 bin 400 kilovatsaate düşürdüğünü açıkladı. Buna göre; 2017 yılı için belirlenen söz konusu limit çerçevesinde aylık faturası 82 TL’nin üzerinde olanlar tüketiciler serbest tüketici olacak ve tedarikçisini kendi seçebilecek.