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Elektrikte yeni tüketici limiti açıklandı

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Elektrikte yeni tüketici limiti açıklandı
Elektrikte serbest tüketici limitini 3 bin 600 kilovatsaatten 2017 itibariyle 2 bin 400 kilovatsaate düşürüldü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrikte serbest tüketici limitini 3 bin 600 kilovatsaatten 2017 itibariyle 2 bin 400 kilovatsaate düşürdüğünü açıkladı. Buna göre; 2017 yılı için belirlenen söz konusu limit çerçevesinde aylık faturası 82 TL’nin üzerinde olanlar tüketiciler serbest tüketici olacak ve tedarikçisini kendi seçebilecek.

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