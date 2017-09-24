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Elif ve Sercan dünya evine girdi

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Elif ve Sercan dünya evine girdi
Yedi yıllık birlikteliklerinin ardından hayatlarını birleştirme kararı alan Elif-Sercan çifti Tanyıldız Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün merasimi ile dünya evine girdi.

İzmit’te işletmecilik yapan Feyzullah Yıldız ve Emel Yıldız çiftinin güzeller güzeli kızı Elif ile Seka emeklisi Nizam Gümüş ve Niyaze Gümüş’ün yakışıklı oğullar Sercan Tanyıldız Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün merasimiyle hayatlarını birleştirdi.

BALAYI DUBAİ’DE

Ford Fabrikasında kalite şefi olan 26 yaşındaki Sercan ile Özel Konak Hastanesi’nde hemşire olan 23 yaşındaki Elif düğün sonrası balayını Dubai’de geçirecek.  Sercan-Elif Gümüş çifti hayatlarına İzmit’te devam edecek.

BAŞKAN DOĞAN’DA KATILDI

Yıldız ve Gümüş ailelerini bu mutlu günlerinde yakınları yalnız bırakmazken aile dostu olan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’da düğün merasimine katılanlar arasındaydı. Başkan Doğan genç çifte Türk Bayrağı ve İzmit’in sembolü olan saat kulesinin maketini hediye etti.  Ahmet HAZER

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