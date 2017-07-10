Ellibeş, amatörün gönlünde taht kurdu

Gölcük Belediyesi, 8 yıldır devam eden Amatör Spor Kulüplerine malzeme desteğini, bu yıl 9. kez tekrarlayarak, gönüllerde taht kurdu

Amatör Spor Kulüplerine bir kez daha büyük bir katkıda bulundu. Bu kapsamda toplam 15 spor kulübüne malzeme yardımı yapıldı. Malzeme Dağıtımı Başkan Ellibeş bizzat kendisi yaptı. Dağıtım töreninde Başkan Ellibeş’in yanı sıra Levent Değirmenci, Belediye Birim Müdürleri ve Amatör Spor Kulüpleri Başkan ve Yöneticileri de bulundu.

ELLİBEŞ’TEN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE TAM DESTEK

Değirmenderespor, Gölcük İdmanyurdu, Harb-İşspor, İhsaniyespor, İhsaniye Doğanspor, Ulaşlıspor, Halıderespor, Kavaklıspor, Şirinköyspor, Hisareynspor, Gölcük Gençler Birliğispor, Yazlık spor, Asarköyspor, İşitme Engelliler Spor Kulübü ve Gölcük Karadeniz Spor olmak üzere toplam 15 Amatör Spor Kulübüne 9. kez malzeme yardımı yapıldı. Gölcük Belediyesi takımların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, maç kramponu, maç topu, antrenman penyesi, antrenman şortu, antrenman çorabı, antrenman eşofman takımı, maç tozluğu, kaleci maç eldiveni, kaleci antrenman eşofmanı, tekmelik, yağmurluk, antrenman yeleği, suluk, spor ayakkabı, seremoni eşofmanı, sarkaç top, antrenman çanağı, antrenman çemberi, istasyon seti, el pompası, antrenman merdiveni, huni, halı saha ayakkabısı olmak üzere bir çok kalemde malzeme yardımında bulunuldu.

“SAĞLIKLI BİREYLER YETİŞTİRMEK SİZİN ELİNİZDE”

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş “Bir takım sebepler ve bahaneler bizleri bir araya getirecek. Yine burada spor adına beraberiz. Bir gerçek daha var o da spor. Sezonun açılmasına daha var, ama spor kulüplerimize malzemelerimizi önceden verelim, herkes ona göre tedbirini alsın istedik. Yönetici arkadaşlarımıza ve kulüp başkanlarımıza teşekkür ediyorum, her zamanki gibi gönüllülük ve fedakarlık sizlerde. Sizler bu işlere öncülük yapıyorsunuz, biz de yerel yönetim olarak destek olmaya çalışıyoruz. Sizi teşvik etmeye gayret ediyoruz. Hepimizin ortak hedefi amacı gayesi, Gölcük’te yaşayan çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı, sıhhatli, ahlaklı, dürüst, birbirleriyle barışık topluma faydalı bir birey olarak yetişmelerine katkı sunmak. Spor da bunu sağlıyor. İnşallah sizler umduğunuzu yakalarsınız. Öncelikle sağlıklı bir şekilde, kaza olmadan, ahlaki değerlere önem verecek şekilde sezonu kapatırsınız” dedi.