Ellibeş: Bir ve beraber yaşamalıyız

Değerler Eğitimi Programı’nda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, “Bir ve beraber yaşamalı ve asgari müştereklerde buluşma noktasında bir irade ortaya koymamız gerekiyor” dedi

‘Gölcük Vizyon 2023 Projesi’ kapsamında Gölcük Belediyesi, Gölcük Kaymakamlığı ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birlikteliğinde Gölcük Belediyesi Yazlık Ilıca’da Değerler Eğitimi Programı düzenlendi. Düzenlenen programa Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Şimşek ve Ömer Kızıldağ, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci temsilcileri ve öğrenciler katılım gösterdi.

“İSTEKLİ VE HEYECANLI OLMALIYIZ”

Mehmet Ellibeş, “Yaşamımız boyunca birlikte ve beraber yaşamanın asgari müştereklerini oluşturmak noktasında bir irade ortaya koymalıyız. Nihayetinde yalnız yaşama gibi bir gerçeğimiz olabilir. Ama böyle bir yaşamda kimsenin mutlu olabilmesi mümkün değildir. Bir ve beraber yaşamalı ve asgari müştereklerde buluşma noktasında bir irade ortaya koymamız gerekiyor. Yardımlaşma, dayanışmanın, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın koşullarını oluşturmak noktasında istekli ve heyecanlı olmalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.

“KARDEŞLİK ANA TEMAMIZ”

Mustafa Altıntaş ise “Bildiğiniz gibi 2. dönemde de birlikte yaşama ve kardeşlik ana temamız. Bunun da en iyi şekilde okullarımız ve öğrencilerimiz tarafından değerlendirileceğini, davranış haline getirileceğine inanıyorum. Değerli arkadaşlar başta çocuklarımızın kendisine, ailesine, yöresine, devlete ve insanlığa yararlı bir vatandaş, yurttaş olarak değerlendirilmesi, donatılması asli görevimiz. Çocuklarımız ideal insan olduğu zaman topluma, insanlığa yararlı insan olmuş demektir. Eğer bizler gelecekte rahat etmek istiyorsak tüm insanlarımızı aynı şekilde donatmak zorundayız” dedi.