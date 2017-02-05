Ellibeş: Birlikte başarmaya devam edeceğiz

Olağan mahalle muhtarları şubat ayı toplantısında konuşan Başkan Mehmet Ellibeş, “Bu geleneği devam ettirerek birlikte başarmaya devam edeceğiz” dedi

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş'in yönetiminde yapılan olağan mahalle muhtarları şubat ayı toplantısı Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Ellibeş’in yanı sıra Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, SEDAŞ yetkilileri ve mahalle muhtarları katılım gösterdi.

“PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ”

Şubat ayı toplantısında mahalle muhtarları sırayla söz alarak kendi bölgelerindeki sorunları, halkın istek ve taleplerini anlatarak çözüm üretilmesi noktasında görüş belirtti. Başkan Ellibeş, “Bu geleneği devam ettirerek birlikte başarmaya devam edeceğiz. Bu birliktelik içerisinde önümüzdeki süreçte de hizmetlere ve projelere devam edeceğiz” dedi.