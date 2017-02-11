Ellibeş: Birlikte çalışırsak üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok

Gölcük’te yapılan köy muhtarları toplantısında konuşan Başkan Mehmet Ellibeş, “Birlikte çalışmaya, her zaman olduğu gibi devam edelim. Bunu devam ettirdiğimiz sürece de üstesinden gelemeyeceğimiz hiç sorun olmayacaktır” dedi

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş tarafından her ayın ikinci çarşamba gününde yapılan köy muhtarları toplantısı, Gölcük Belediyesi başkanlık makamında bulunan toplantı salonunda yapıldı. Muhtarlar, bulundukları alandaki sıkıntıları dile getirirken, mahallelerden gelen istek ve beklentileri de ilettiler. Başkan Ellibeş, sorunları birlikte ve muhtarların samimi gayretleri ile birlikte çözeceklerini ifade etti.

İLÇEDEKİ MUHTARLAR KATILDI

Toplantıya Başkan Ellibeş’in yanısıra Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Kahraman, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral ile ilçedeki köy muhtarları katıldı. Sorunların çözümü noktasında birbirlerine yardımcı olmaları gerektiğini ifade eden muhtarlar, bu konuda hem Başkan Ellibeş, hem de Muhtarlar Dernek Başkanı Bilgi Saral'dan birçok konuda bilgi aldıklarını ifade etti.

“ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SUNACAĞIZ”

Başkanı Ellibeş, yaptığı konuşmada, “Köylerimizdeki sıkıntıları aktarmanız durumunda bizler de gereken çözüm önerilerini sizlere sunup sorunları ortadan kaldırmak için gayret göstereceğiz. Yine bu konuda birlikte çalışmaya, her zaman olduğu gibi devam edelim. Bunu devam ettirdiğimiz sürece de üstesinden gelemeyeceğimiz hiç sorun olmayacaktır” dedi.