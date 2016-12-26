Ellibeş: Çocuklarımız geleceğimizin teminatı

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Yazlık Tabosan İlkokul Müdürü Kemalettin Ayan, Okul Aile Birliği Başkanı Ayşe İkiz ve yönetimini makamında ağırladı.

Yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ellibeş, çocuklarımız bizlerin umudu, yarınımız, geleceğimizin teminatı. Onların toplumuza ve bizlere en yararlı bir birey olarak yetişmeleri hepimizin ortak arzusu. Bu anlamda bizler eğitimcilerimizin her zaman yanında olup, istek ve taleplerini yerine getireceğiz, dedi