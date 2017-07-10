Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gölcük İlçe Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen yaz okulunu ziyaret eden Başkan Mehmet Ellibeş, “Çocuklarımız yarınlarımıza ışık tutacak tek varlıklarımızdır” dedi

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Piri Reis İlköğretim Okulu’nda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Sınıfları tek tek gezerek kursa katılan öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Ellibeş daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. Ziyarette Başkan Ellibeş’e bilgi veren TÜGVA Gölcük İlçe Temsilcisi Samet Genç, “200 öğrencinin eğitim aldığı yaz okulunda Kuran-ı Kerim, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in hayatı, İlmihal, haramlar ve helaller, bilgisayar ve davranış eğitiminin yanı sıra spor ve sosyal aktiviteleri içeren bir dizi kurs alıyorlar. Gönüllü ve profesyonel 15 öğretmen kadrosuyla verilen dersler 4 Ağustos tarihinde sona erecek” dedi.

“BELEDİYE TESİSLERİMİZ HİZMETİNİZDE”

TÜGVA Yaz Okulunda kurs gören çocukların dolu dolu bir yaz yaşayacaklarını ifade eden Başkan Ellibeş, “Türkiye Gençlik Vakfı tarafından gerçekleştirilen yaz okullarına biz de Gölcük Belediyesi olarak tesislerimizin kapısını sonuna kadar açtık. Tüm destekleri eksiksiz bir şekilde vereceğimizi de belirtmek istiyorum. Çocuklarımız yarınlarımıza ışık tutacak tek varlıklarımızdır. Sahip çıkma noktasında en çok görev bize düşüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.