Ellibeş: Denizevler ihalesi 14 Mart’ta

Gölcük Bayanlar Meclisi şubat ayı toplantısında konuşan Başkan Mehmet Ellibeş, “Denizevler Kentsel Dönüşüm TOKİ konutlarının yapım ihalesi 14 Mart’ta gerçekleştirilecek” dedi.

Gölcük Bayanlar Meclisi şubat ayı toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Toplantıya Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Gölcük Bayanlar Meclisi Başkanı Nurten Turnalı ve Kadınlar Meclisi üyeleri katıldı.

SORULARINI CEVAPLADI

İlçedeki gelişmeler ve belediye hizmetleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Ellibeş, Gölcük Belediyesi Kadınlar Meclisi üyelerinden yöneltilen sorulara da cevap verdi. Başkan Ellibeş, “Bayanlarımızın talepleri her zaman olduğu gibi, çözüme kavuşturulacaktır” dedi.

“İNŞAAT TARİHİ DE BELİRLENECEK”

Mehmet Ellibeş, “Denizevler kentsel dönüşümü ile ilgili son nokta olan oradaki insanlara yapılacak evlerin yapım ihale tarihini de kesinleştirdik. 2. Dönüşüm olan Denizevlerle ilgili her şey bitti ve inşaatın yapım süresi bekleniyordu ve bu itibarla 14 Mart’ta Denizevler Kentsel Dönüşüm TOKİ konutlarının yapım ihalesi gerçekleştirilmesiyle birlikte inşaatın yapım tarihi de belirlenecek. Başladığı zaman da, merkez bölgemize yoğunlaşacağız” şeklinde konuştu.