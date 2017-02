Ellibeş: Güzel ve iyi olan şeylerin altında imzamız var

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i ziyaret eden Gölcük Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Nuriye Demirel, “Güzel ve iyi olan her şeyin altında da imzamız var” dedi

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)’yi makamında ağırladı. Başkan Ellibeş, Gölcük Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yeni Başkanı Nuriye Demirel ve yönetimiyle tanıştı. Yapılan ziyaretten dolayı memnun olduğunu ifade eden Ellibeş, “Gölcük Belediyesi olarak kentimizde yer alan sivil toplum örgütleriyle uyum içerisinde başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Bu anlamda da başarılı çalışmalara imza atan derneklerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“BİZLERE DESTEK VERDİ”

Dernek Başkanı Demirel ise “Başkanımız dernek çalışmalarında ihtiyaç olan her noktada bizlere her zaman destek vermiştir. Bundan sonra da aynı uyumu devam ettireceğiz. Bizler gençlere geleceğin güler yüzleri diyoruz. Umudumuz ve gücümüz var. Güzel ve iyi olan her şeyin altında da imzamız var” dedi.