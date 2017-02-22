Ellibeş, Yalı Evleri’ni incelemede bulundu

Gölcük Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan Değirmendere Yalı Mahallesi Tarihi Evleri aslına uygun biçimde yenilenerek gün yüzüne çıkartılıyor.

Bu anlamda 12 tescilli binanın ve caminin restorasyon projeleri Kültür ve Tabiat varlıkları kurulunca onaylanmış ve yapımı da büyük bir hızla devam ediyor.

HAZİRANDA BİTECEK

Çalışmaları yakından inceleyen Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş “Tarihi Yalı Evleri inşaatımızın yapımı hızla devam etmekte ve proje kapsamında yapımına devam edilen camimizi de inşallah ramazan ayına kadar tamamlamış olacağız ve yöremizin insanları ibadetlerini burada gerçekleştirebilecek. Tüm projenin bitimini hedeflediğimiz tarih ise Haziran ayının sonu idi ve hedeflediğimiz şekilde de inşaatlarımız hızla sürmekte ”dedi.