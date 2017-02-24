  • BIST 88.258
  • Altın 145,686
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 11 °C
  • Sakarya : 3 °C

Ellibeş, yeni sanayi sitesi inşaatını inceledi

»
Ellibeş, yeni sanayi sitesi inşaatını inceledi
Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında yer alan yapım çalışmaları devam eden yeni sanayi sitesi inşaatında incelemede bulundu.

Başkan Ellibeş, burada yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm çalışmalarında önceliği sanayi dönüşümüne verdiklerini ifade etti.

 

418 DÜKKAN BULUNACAK

Yeni sanayi sitesinin 105 bin metrekarelik bir alanda kurulacağını belirten Ellibeş, “Sitede toplam 418 adet dükkan yer alacak. İklim şartları el verdiği müddetçe inşaat ilerliyor. Sitenin 18 ay içinde tamamen bitmesini bekliyoruz. Öncelikli olarak mülk sahibi veya kiracı olan mevcut sanayi esnafı taşınacak. Artık Gölcük’te sanayinin kalbi burada atacak” dedi.

 

“TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYDUK”

Sitedeki dükkan fiyatlarının Sermaye Piyasası Kurulu uzmanları tarafından belirlendiğini kaydeden Ellibeş, “Belediye olarak bu projede sorumluluğu üstlendik. Esnafımızın mağduriyetini gidermek ve beklentilerine cevap verebilmek için taşın altına elimizi koyduk” diye konuştu.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MTOYK toplantısının 3’üncüsü yapıldı24 Şubat 2017 Cuma 15:52
  • Samsunlulardan Vali Güzeloğlu'na ziyaret24 Şubat 2017 Cuma 15:44
  • KOTO’nun okulu model oldu24 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Özkan Naz, TÜMSİAD Genel Sekreterliğine getirildi24 Şubat 2017 Cuma 15:14
  • Doğan, Cumhurbaşkanının konuğu oldu24 Şubat 2017 Cuma 14:53
  • Karaosmanoğlu, metro için tarih verdi24 Şubat 2017 Cuma 14:51
  • Ferizlili hayırseverlerden KOÜ hastanesine destek24 Şubat 2017 Cuma 14:44
  • Kartepe Teleferik Projesi hızlanıyor24 Şubat 2017 Cuma 13:24
  • Varol ve yönetimi ilk ziyareti Can’a yaptı24 Şubat 2017 Cuma 10:48
  • Güzeloğlu: Her zaman şehit ailelerinin yanındayız24 Şubat 2017 Cuma 10:47
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim