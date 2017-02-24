Ellibeş, yeni sanayi sitesi inşaatını inceledi

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında yer alan yapım çalışmaları devam eden yeni sanayi sitesi inşaatında incelemede bulundu.

Başkan Ellibeş, burada yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm çalışmalarında önceliği sanayi dönüşümüne verdiklerini ifade etti.

418 DÜKKAN BULUNACAK

Yeni sanayi sitesinin 105 bin metrekarelik bir alanda kurulacağını belirten Ellibeş, “Sitede toplam 418 adet dükkan yer alacak. İklim şartları el verdiği müddetçe inşaat ilerliyor. Sitenin 18 ay içinde tamamen bitmesini bekliyoruz. Öncelikli olarak mülk sahibi veya kiracı olan mevcut sanayi esnafı taşınacak. Artık Gölcük’te sanayinin kalbi burada atacak” dedi.

“TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYDUK”

Sitedeki dükkan fiyatlarının Sermaye Piyasası Kurulu uzmanları tarafından belirlendiğini kaydeden Ellibeş, “Belediye olarak bu projede sorumluluğu üstlendik. Esnafımızın mağduriyetini gidermek ve beklentilerine cevap verebilmek için taşın altına elimizi koyduk” diye konuştu.