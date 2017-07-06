Ellibeş’e seri ziyaretler

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, önceki gün makamında Gençlik Hizmetleri Spor Müdürleri, STK temsilcileri ve sendika yöneticilerini ağırladı

İlk olarak Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gölcük İlçe Müdürü Hasan Ceyhan ile birlikte Ellibeş’i ziyaret etti. İl müdürü Çintimar, spordaki gelişmeler ve yapılacak olan projeler hakkında Ellibeş’i bilgilendirdi.

SERİ ZİYARETLER

Daha sonra bir süre önce Gölcük Lions Kulübü Başkanlığına seçilen Nihal İzlal ve yönetimini ağırladı. Buluşma sırasında kulübün önceki bir önceki Başkan Muzaffer Aktaş da hazır bulundu. Başkan Ellibeş, Lions Kulübü yönetimine başarılar diledi. Son olarak Türk Metal-Sen Genel Sekreteri Yücel Yücel ve Gölcük Şube Başkanı Mehmet Şener de Ellibeş ile bir araya geldi. Buluşmada sendikal gelişmeler ele aldı.