  • BIST 100.619
  • Altın 142,565
  • Dolar 3,6186
  • Euro 4,1192
  • Kocaeli : 24 °C
  • İstanbul : 27 °C
  • Sakarya : 24 °C

Ellibeş’e seri ziyaretler

»
Ellibeş’e seri ziyaretler
Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, önceki gün makamında Gençlik Hizmetleri Spor Müdürleri, STK temsilcileri ve sendika yöneticilerini ağırladı

İlk olarak Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gölcük İlçe Müdürü Hasan Ceyhan ile birlikte Ellibeş’i ziyaret etti. İl müdürü Çintimar, spordaki gelişmeler ve yapılacak olan projeler hakkında Ellibeş’i bilgilendirdi.

 

SERİ ZİYARETLER

Daha sonra bir süre önce Gölcük Lions Kulübü Başkanlığına seçilen Nihal İzlal ve yönetimini ağırladı. Buluşma sırasında kulübün önceki bir önceki Başkan Muzaffer Aktaş da hazır bulundu. Başkan Ellibeş, Lions Kulübü yönetimine başarılar diledi. Son olarak Türk Metal-Sen Genel Sekreteri Yücel Yücel ve Gölcük Şube Başkanı Mehmet Şener de Ellibeş ile bir araya geldi. Buluşmada sendikal gelişmeler ele aldı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurumlarla çalışmalarımızı daha da geliştirebiliriz06 Temmuz 2017 Perşembe 14:50
  • Gölcük’te yarışmaların ödül miktarları belirlendi06 Temmuz 2017 Perşembe 14:40
  • Bayram, ulaşım projelerini inceledi06 Temmuz 2017 Perşembe 14:37
  • TMMOB’dan SGK’ya isyan!06 Temmuz 2017 Perşembe 14:36
  • Ünlü karikatürist evinde ölü bulundu06 Temmuz 2017 Perşembe 14:21
  • Festival davetini patenciler dağıttı06 Temmuz 2017 Perşembe 14:15
  • Terhisine 13 gün kala büyük ŞOK yaşadı!06 Temmuz 2017 Perşembe 13:54
  • Kandıra’nın içme suyu problemi yok06 Temmuz 2017 Perşembe 13:45
  • Kurban Bayramı'nda önemli yasak!06 Temmuz 2017 Perşembe 13:31
  • Ağrı’da pişmaniye çekecekler06 Temmuz 2017 Perşembe 13:21
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim