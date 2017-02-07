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Ellibeş’ten Ana Kucağı Kreşi’ne ziyaret

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Ellibeş’ten Ana Kucağı Kreşi’ne ziyaret
Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Özel Gölcük Ana Kucağı Kreşi’ni ziyaret ederek miniklerle yakından ilgilendi

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, geçtiğimiz günlerde Merkez Mahallesi Donanma Caddesi’nde bulunan Özel Gölcük Ana Kucağı Kreşi’ni ziyaret etti. Minik öğrencilerle bir araya gelen Başkan Ellibeş, öğrencilerin yaptıkları resim ve ödevleri inceleyerek hepsine tam not verdi. Minikler de Ellibeş’in ziyaretinden memnun kalarak keyifli bir gün geçirdi. 

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