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Elmas Ateş vefat etti

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Elmas Ateş vefat etti
Kandıra ilçesi Çalköy Mahallesi Ateş Sokak No.28 adresinde ikamet eden çiftçi merhum Remzi Ateş’in eşi Elmas Ateş(82) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

 5 çocuk annesi Elmas Ateş’in cenazesi öğle namazında Çalköy Merkez Camiinden alınarak Köy Mezarlığında toprağa verildi. 

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