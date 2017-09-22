Elmas Ateş vefat etti

Kandıra ilçesi Çalköy Mahallesi Ateş Sokak No.28 adresinde ikamet eden çiftçi merhum Remzi Ateş’in eşi Elmas Ateş(82) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

5 çocuk annesi Elmas Ateş’in cenazesi öğle namazında Çalköy Merkez Camiinden alınarak Köy Mezarlığında toprağa verildi.