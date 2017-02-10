  • BIST 88.774
  • Altın 145,039
  • Dolar 3,6841
  • Euro 3,9192
  • Kocaeli : 4 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 4 °C

Emeği geçen herkese teşekkürler!

»
Emeği geçen herkese teşekkürler!
Emeği geçen herkese teşekkürler!

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, KASKF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erdem, Meclis üyesi Kadir Teke,  Köseler Köyü Muhtarı Selami Toklar, Gebze Merkez Avcılar Kulübü Başkanı Coşkun Özkan, Çerkeşli Muhtarı Aytaç Erdem ile birlikte Çerkeşli Spor Kulübü’nü ziyaret ederek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yapılan Çerkeşli Stadı’nda antrenmana katılarak incelemelerde bulundu.

 

KARAOSMANOĞLU’NA TEŞŞEKKÜR

Ziyarette KASKF Başkanı Murat Aydın beraberindekilerle, Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü’nün sorunları, sporcuların sportif alandaki poligon ihtiyaçları ve spor yapabilecekleri alanların yapılması konusunda fikir alışverişinde bulundu. KASKF olarak böyle bir tesisi Dilovası İlçesi Çerkeşli Mahallesi’ne kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür edildi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derince Birlik lider oldu10 Şubat 2017 Cuma 09:31
  • Faruk Akkoyun A Milli Takımı’yla İran’a, Dünya Kupası'na gidiyor10 Şubat 2017 Cuma 09:29
  • Van maçının 18 kişilik kadrosu belli oldu09 Şubat 2017 Perşembe 12:05
  • Darıca Avrupa üçüncüsü09 Şubat 2017 Perşembe 10:36
  • Dragon Festivali’ne hazırlanıyoruz09 Şubat 2017 Perşembe 10:34
  • Van maçına da aynı kadro09 Şubat 2017 Perşembe 10:32
  • Van az atıyor, az yiyor09 Şubat 2017 Perşembe 10:30
  • Kulüplere beyanname uyarısı!..09 Şubat 2017 Perşembe 10:27
  • Van yolcusu kalmasın09 Şubat 2017 Perşembe 09:51
  • Çakır, Ortakcı’yı ikna etmek istiyor, ama?..09 Şubat 2017 Perşembe 09:49
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim