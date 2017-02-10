Emeği geçen herkese teşekkürler!

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, KASKF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erdem, Meclis üyesi Kadir Teke, Köseler Köyü Muhtarı Selami Toklar, Gebze Merkez Avcılar Kulübü Başkanı Coşkun Özkan, Çerkeşli Muhtarı Aytaç Erdem ile birlikte Çerkeşli Spor Kulübü’nü ziyaret ederek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yapılan Çerkeşli Stadı’nda antrenmana katılarak incelemelerde bulundu.

KARAOSMANOĞLU’NA TEŞŞEKKÜR

Ziyarette KASKF Başkanı Murat Aydın beraberindekilerle, Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü’nün sorunları, sporcuların sportif alandaki poligon ihtiyaçları ve spor yapabilecekleri alanların yapılması konusunda fikir alışverişinde bulundu. KASKF olarak böyle bir tesisi Dilovası İlçesi Çerkeşli Mahallesi’ne kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür edildi.