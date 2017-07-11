Kocaelispor’un emekçileri Ulaştırma Sorumlusu Bekir Soğukoğlu, Masör Ali Arslan ve malzemeciler Asım ile Mustafa Ataç, Yeşil Siyahlıların eli ayağı olacak. Çalışkan, azimli ve heyecanını hiç yitirmeyen emekçiler Kocaelispor ile bu yıl da Türkiye’yi gezecek.
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Emekçiler iş başında!
Emekçiler iş başında!
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