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Emekçiler iş başında!

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Emekçiler iş başında!
Emekçiler iş başında!

Kocaelispor’un emekçileri Ulaştırma Sorumlusu Bekir Soğukoğlu, Masör Ali Arslan ve malzemeciler Asım ile Mustafa Ataç, Yeşil Siyahlıların eli ayağı olacak. Çalışkan, azimli ve heyecanını hiç yitirmeyen emekçiler Kocaelispor ile bu yıl da Türkiye’yi gezecek.

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