Emekli öğretmen 2 gündür kayıp

Derince Yenikent Mahallesinde eşi ile yaşayan ve depresyon teşhisi ile ilaç kullanan 60 yaşındaki Gülten Tarım isimli kadın her yerde aranıyor.

Derince Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi 10. Kooperatif Cumhuriyet Sitesi C3 adresinde eşi Rıfat Tarım ile birlikte yaşayan emekli öğretmen Gülten Tarım (60), 9 Eylül günü saat 13.00 sıralarında çıktığı evine bir daha dönmedi. Yakınları tarafından her yerde aranan kadın 2 gündür bulunamadı. Depresyon hastalığı teşhisi nedeniyle ilaçlar kullanan Gülten Tarım'ın daha önceleri de habersiz şekilde evden çıktığı ve akşamları evine geri döndüğü öğrenildi.

GÖRENLER BU NUMARAYA ULAŞSIN

9 Eylül günü saat 13.00 sıralarında telefonunu evde bıraktıktan sonra çantasını yanına alarak evden çıkan Gülten Tarım bir daha evine dönmedi. Eşinin eve gelmemesi üzerine paniğe kapılan Rıfat Tarım durumu polis ekiplerine haber verdi. Gülten Tarım'ı gören vatandaşların oğlu Emre Tarım'ın 0 530 142 58 70 ile 0 532 305 10 64 numaralarından kendilerine ya da polis ekiplerine ulaşmalarını istendi. Nuri AKÇAHARMAN