Emekli Sen Genel Başkanı Beysülen Derince’den seslendi

Disk Emekli Sen Genel Başkanı Veli Beysülen Derince’de DİSK kurucusu Kemal Türker’in adının verildiğini toplantı salonunu açılışa katıldı.

Beysülen konuşmasında başkanlık sitemine değindi ve emekliye banka promosyonu hakkında “banka tarafından rehin alınma girişimidir” dedi.Disk Emekli Sen Derince Temsilciliği yeni yerine taşındı. Denizciler Caddesi Kırım Sokak No: 6 adresine taşınan Disk Emekli Sen Derince Şubesi’nde Kemal Türker toplantı salonu açıldı. Düzenlenen açılışa DİSK Emekli Sen Genel Başkanı Veli Beysülen, Disk Emekli Sen Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Turgut, Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer ve yönetimi, Tabipler Odası yöneticileri, sendika üyeleri ve davetliler katıldı. Programda ilk konuşmayı Derince Şube Başkanı Kasım Erben yaptı. Erben “Biz diyoruz ki sayın iktidar bize 4 lira 10 kuruş zam değil, biz de toplu sözleşme hakkımızı istiyoruz. 4 lira 10 kuruş verme bize, bizi minibüsçülerle kavga ettirme. Esnafla bizi kavga ettirme bizi şükürcü toplum yapma” dedi.

KÜÇÜK: REFERANDUM BİR SİYASİ TERCİH DEĞİL

Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük programda yaptığı konuşmada şu ifadelerde bulundu “Ülkemizde emeğin demokrasinin en fazla sömürüldüğü süreçten geçiyoruz. Hassas bir yıl yaşayacağız. Bizler uzun yıllardır emeğin sömürülmemesi adına mücadele eden kişiler ve kurumsal yapılarız. Türkiye’ye bir değişim süreci yaşatılmak isteniyor. Rejimin farklı noktaları çekilmesi amaçlanıyor. Büyük bir mücadele etmemiz lazım. Biz emperyalizme karşı büyük savaşlar vermiş bir neslin torunlarıyız. Nisan ayındaki referandumda a partisi b partisi olarak değil bu ülkenin birer neferi olarak değerlendirip herkesin bu noktada bir çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir siyasi tercih değil. Bu ülkenin var oluşu veya yok oluşu olarak görüyorum. “

“12 EYLÜL ANAYASASINA RAHMET OKUTACAK BİR SİSTEM”

Son olarak konuşan Emekli Sen Genel Başkanı Veli Beysülen şunları söyledi: “ Kemal Türker gerçekten anlamlı bir isim. Bu yeri açıyor olmak gerçekten gurur verici. Okunacak en iyi kitap Kemal Türker’dir. Türkiye şu anada çok ciddi bir problemle karşı karşıya. Bu seferki problem bir rejim değişikliği. Anayasanın antidemokratikliklerini savunmuyoruz. Daha demokratik bir yaşan talep ederken bugün bakıyoruz onu bile elimizden almak isteyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Yarım yamalak ta olsa hukuk ve demokrasinin uygulandığı bir sistemin bile bize çok görüldüğünü bir süreci yaşıyoruz. 12 Eylül anayasasına rahmet okutacak olan bir sistem değişikliğine gidiyoruz. Bir cumhurbaşkanı seçeceğiz yargıyı o seçecek,rektörü o seçecek,mahkeme başkanını o seçecek. Belki de okul müdürlerini de o seçecek. Tek adamın karar verdiği adı faşizm olan bir uygulama. Referandumda hayır çıkacak. Biz biliyoruz ki AKP’ye oy vermiş insanlar bir şunu görüyor. Bu kadar yetkiyi babama bile vermem,vermemeliyim. Bu bir AKP karşıtlığı değil sorun rejim sorunudur. Biz rejimin değişmesine karşıyız. Her yurttaş düşünmeli bu yetkiyi vermeli miyiz vermemeli miyiz.

BAKKALDAN SİGARA ALAMAYAN KANUN ÇIKARACAK

Kararname çıkartma yetkisi var. 550 vekili sırtımızda taşıyoruz 50 vekile daha gerek var mı? Bakkaldan sigara alamayan adamı vekil yapacağız sonra gelip parlamentoda kararname çıkaracak. Yarın çok desteklediğimiz bir liderde olsa bu yetkileri vermeyeceğiz. Diktatörler hep böyle gelmiştir. Hitlerde böyle başa gelmiştir. Bu konuda ciddi bir şekilde çalışmalıyız. Her birimiz bir komşumuzu ikna etmeliyiz. Referandumdan sonra Türkiye’nin kaderi değişebilir. Hayır çıkar ise demokrasiye hızlı bir dönüş olacak.

PROMOSYON DEĞİL REHİN OLMA

“Emeklilerin büyük sorunu var. Promosyon veriyorlar. Promosyon verilmeli ama bu şekilde değil. Bu promosyon değil bankaya rehin olmak. 4 tane faturanı bankaya otomatik ödeme vereceksin, kredi kartı çıkartıp her ay hesabında para bırakacaksın. Promosyon için neden Mart ayı? Çünkü referandum var. Bu bir rüşvet. Emekliler lütfen gidip promosyon almayın. Bu bir rehin alınma girişimidir. Bu rüşveti almayın. “ dedi. Konuşmalardan sonra DİSK Emekli Sen’e üye kaydı yapıldı. Nuri AKÇAHARMAN