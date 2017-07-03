Emekli zammı belli oldu!

Memur ve memur emeklisi ile işçi emeklisi ilk 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 2,89 enflasyon zammı alacak

2017 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Devlet memurları ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon zammı da belli oldu. Buna göre yıl başında yüzde 3 zam alan memur, memur emeklileri ve işçi emeklileri, ek olarak yüzde 2.89 oranında enflasyon farkı zammı alacak.