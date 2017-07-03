2017 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Devlet memurları ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon zammı da belli oldu. Buna göre yıl başında yüzde 3 zam alan memur, memur emeklileri ve işçi emeklileri, ek olarak yüzde 2.89 oranında enflasyon farkı zammı alacak.
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Emekli zammı belli oldu!
Memur ve memur emeklisi ile işçi emeklisi ilk 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 2,89 enflasyon zammı alacak
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Emekli zammı belli oldu!Memur ve memur emeklisi ile işçi emeklisi ilk 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 2,89 enflasyon zammı alacak
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